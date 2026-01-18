"Kompletny idiota", "internetowe szambo". Ostra wymiana zdań

Gawkowski o Musku: zwariowany ekscentryk, który postanowił wprowadzać świat w chaos Źródło: TVN24

W środę Michael O’Leary stwierdził, że nie zamierza wyposażać żadnego z ponad 600 samolotów Ryanaira w urządzenia Starlink, wskazując na wzrost zużycia paliwa spowodowany oporem aerodynamicznym anten oraz szacując, że usługa kosztowałaby linię nawet 250 mln dolarów rocznie.

Musk odpowiedział na platformie X, że O’Leary "jest źle poinformowany" i że Ryanair najwyraźniej nie potrafi prawidłowo oszacować wpływu anteny Starlink na zużycie paliwa.

Spór o Starlinki w Ryanair

W rozmowie z irlandzką stacją radiową Newstalk O’Leary stwierdził z kolei, że Musk "nie ma pojęcia" o lotnictwie ani o oporze powietrza, nazywając amerykańskiego miliardera "idiotą" i określając X mianem "szamba internetowego".

Musk, którego firma SpaceX jest operatorem Starlinka, odpowiedział w piątek: "Szef Ryanaira to kompletny idiota. Zwolnijcie go" - napisał na X. Gdy jeden z użytkowników zasugerował, że Musk mógłby kupić Ryanaira i sam zwolnić O’Leary’ego, odparł: "Dobry pomysł".

Starlink w liniach lotniczych

Linie lotnicze stają się coraz ważniejszą grupą klientów Starlinka – sieci opartej na tysiącach satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej, która ma zapewniać szybszy i bardziej niezawodny internet w czasie lotu.

Ponad dwadzieścia linii, w tym United Airlines, Qatar Airways i Lufthansa, wprowadza tę usługę do swoich flot.

Choć szczegóły finansowe nie zostały ujawnione, analitycy uważają, że Starlink to produkt klasy premium, który prawdopodobnie najbardziej zainteresuje linie obsługujące loty dalekodystansowe i pełnoobsługowe.

