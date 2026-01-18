Logo TVN24
Ze świata

"Kompletny idiota", "internetowe szambo". Ostra wymiana zdań

Elon Musk
Gawkowski o Musku: zwariowany ekscentryk, który postanowił wprowadzać świat w chaos
Źródło: TVN24
Elon Musk ostro skrytykował dyrektora generalnego Ryanaira, Michaela O’Leary’ego, nazywając go "kompletnym idiotą", którego "należy zwolnić" - podał Reuters. Wypowiedź miliardera zaostrzyła publiczny spór dotyczący instalacji usługi internetowej Starlink w samolotach linii Ryanair.

W środę Michael O’Leary stwierdził, że nie zamierza wyposażać żadnego z ponad 600 samolotów Ryanaira w urządzenia Starlink, wskazując na wzrost zużycia paliwa spowodowany oporem aerodynamicznym anten oraz szacując, że usługa kosztowałaby linię nawet 250 mln dolarów rocznie.

Musk odpowiedział na platformie X, że O’Leary "jest źle poinformowany" i że Ryanair najwyraźniej nie potrafi prawidłowo oszacować wpływu anteny Starlink na zużycie paliwa.

Czytaj też: Musk pod presją. Wprowadza ograniczenia

Spór o Starlinki w Ryanair

W rozmowie z irlandzką stacją radiową Newstalk O’Leary stwierdził z kolei, że Musk "nie ma pojęcia" o lotnictwie ani o oporze powietrza, nazywając amerykańskiego miliardera "idiotą" i określając X mianem "szamba internetowego".

Musk, którego firma SpaceX jest operatorem Starlinka, odpowiedział w piątek: "Szef Ryanaira to kompletny idiota. Zwolnijcie go" - napisał na X. Gdy jeden z użytkowników zasugerował, że Musk mógłby kupić Ryanaira i sam zwolnić O’Leary’ego, odparł: "Dobry pomysł".

Grok smartfon
Zablokują narzędzie Muska. "Do wieczora"
Tech
Zdaniem ekspertów cała sytuacja wynikła z tego, kim jest sam Elon Musk
Musk pod presją. Wprowadza ograniczenia po kontrowersjach
Tech
Elon Musk
Musk zabrał głos w sprawie weta prezydenta Nawrockiego

Starlink w liniach lotniczych

Linie lotnicze stają się coraz ważniejszą grupą klientów Starlinka – sieci opartej na tysiącach satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej, która ma zapewniać szybszy i bardziej niezawodny internet w czasie lotu.

Ponad dwadzieścia linii, w tym United Airlines, Qatar Airways i Lufthansa, wprowadza tę usługę do swoich flot.

Choć szczegóły finansowe nie zostały ujawnione, analitycy uważają, że Starlink to produkt klasy premium, który prawdopodobnie najbardziej zainteresuje linie obsługujące loty dalekodystansowe i pełnoobsługowe.

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: FotoField / Shutterstock

