Ze świata "Musimy żyć z dnia na dzień". Kryzys w całym kraju Oprac. Wiktor Knowski |

Awaria prądu na całej Kubie 6 lipca Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Ernesto Mastrascusa

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Poprzedni blackout miał miejsce w poniedziałek, a spowodowany był - jak podano - wahaniami napięcia wynikającymi z niedostatecznej produkcji energii, co z kolei jest rezultatem braku paliwa.

Dziennik "Granma" poinformował w mediach społecznościowych, że zastosowano procedury mające na celu przywrócenie dostaw prądu do najważniejszych ośrodków kraju, przede wszystkim do szpitali.

Kuba obwinia USA

Po poniedziałkowej awarii prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel oskarżył Waszyngton, że prowadząc politykę sankcji i embarga handlowego dąży do wywołania "niepokojów społecznych i zdławienia kraju".

Powtarzające się awarie i wyłączenia prądu spowodowały już protesty uliczne w kilku miastach Kuby, których uczestnicy wyrażali swoje niezadowolenie uderzając w blaszane garnki i patelnie.

- Nieustanne wyłączenia uniemożliwiają normalne życie, musimy żyć z dnia na dzień - powiedziała dziennikarzom 71-letnia emerytka Idania Lopez.

Blokada dostaw ropy na Kubę

Dramatyczną sytuację spowodowała zastosowana przez prezydenta USA Donalda Trumpa blokada dostaw ropy naftowej na Kubę, po pochwyceniu i wywiezieniu z kraju przez wojsko amerykańskie prezydenta Wenezueli Nicola Maduro 3 stycznia tego roku.

Wenezuela była głównym dostawcą paliw na Kubę, a naciski Trumpa spowodowały, że również Meksyk wstrzymał dostawy do kraju.