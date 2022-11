Wielka sieć wstrzymuje reklamy, telekomunikacyjny gigant chce wyjaśnień

W weekend FIFA poinformowała, że noszący tęczową opaskę kapitańską zawodnik będzie karany żółtą kartką jeszcze przed rozpoczęciem meczu. To skłoniło Anglię, Walię, Belgię , Danię, Holandię, Szwajcarię oraz Niemcy, które miały w planach taką formę wyrażenia solidarności z osobami nieheteronormatywnymi, do rezygnacji z tęczowej opaski .

Żółte kartki za tęczowe opaski "OneLove"

Rewe to jedna z największych niemieckich sieci supermarketów ze sprzedażą w całej grupie na poziomie 76,5 miliarda euro. To pierwszy sponsor, który podjął działania po tym, jak FIFA zagroziła żółtymi kartkami dla zawodników noszących wielokolorową opaskę.

- Opowiadamy się za różnorodnością, a piłka nożna to także różnorodność. To nasze stanowisko i będziemy go bronić - stwierdził cytowany przez Agencję Reuters Lionel Souque, dyrektor generalny Rewe Group.