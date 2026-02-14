Starmer: to jest waluta naszych czasów

Rubio: nie chcemy żeby nasi sojusznicy byli słabi Źródło: TVN24

- Musimy budować naszą twardą siłę (hard power), ponieważ jest to waluta naszych czasów - zaapelował szef brytyjskiego rządu podczas Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa (MSC) w Monachium.

Starmer: musimy być gotowi do walki

Dodał też: - Musimy być w stanie powstrzymać agresję, w razie potrzeby być gotowi do walki.

Starmer potwierdził przy tym zobowiązania Wielkiej Brytanii w ramach art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie pomocy sojusznikom z NATO w przypadku ewentualnego ataku. Jak dodał, jego kraj wyśle w tym roku wojska na północny Atlantyk.

Starmer stwierdził również, że Wielka Brytania musi - po sześciu latach od brexitu - zbadać obszary, w których mogłaby zbliżyć się do jednolitego rynku Unii Europejskiej.

- Chcemy współpracować, aby doprowadzić do zmiany pokoleniowej w zakresie współpracy przemysłowej w dziedzinie obronności - powiedział premier. Według niego wiąże się to z "ponownym rozważeniem ściślejszej integracji gospodarczej".

- Głębsza integracja gospodarcza leży w interesie nas wszystkich - podkreślił polityk, przemawiając na dorocznej konferencji, która potrwa do niedzieli.

Opracowała Paulina Karpińska/kris