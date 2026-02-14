Logo TVN24
Ze świata

Starmer: to jest waluta naszych czasów

Merz, Macron i Starmer
Rubio: nie chcemy żeby nasi sojusznicy byli słabi
Źródło: TVN24
Musimy być gotowi do walki i budować twardą siłę - stwierdził premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer w trakcie konferencji dotyczącej bezpieczeństwa w Monachium. Jego zdaniem "głębsza integracja gospodarcza leży w interesie nas wszystkich".

- Musimy budować naszą twardą siłę (hard power), ponieważ jest to waluta naszych czasów - zaapelował szef brytyjskiego rządu podczas Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa (MSC) w Monachium.

Starmer: musimy być gotowi do walki

Dodał też: - Musimy być w stanie powstrzymać agresję, w razie potrzeby być gotowi do walki.

Starmer potwierdził przy tym zobowiązania Wielkiej Brytanii w ramach art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie pomocy sojusznikom z NATO w przypadku ewentualnego ataku. Jak dodał, jego kraj wyśle w tym roku wojska na północny Atlantyk.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
NIEMCY KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWA W MONACHIUM Konferencja Bezpieczeństwa w Monachium 2026
Rubio: nie chcemy, by nasi sojusznicy byli słabi
TVN24
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski w Mar-a-Lago
Trump mówi jedno, ambasador drugie. "Modlę się o pokój"
TVN24
Reza Pahlawi i Wołodymyr Zełenski spotkali się w Monachium
Zełenski spotkał się z Pahlawim. "Ukraina jest gotowa udzielić pomocy"
TVN24

Starmer w Monachium

Starmer stwierdził również, że Wielka Brytania musi - po sześciu latach od brexitu - zbadać obszary, w których mogłaby zbliżyć się do jednolitego rynku Unii Europejskiej.

- Chcemy współpracować, aby doprowadzić do zmiany pokoleniowej w zakresie współpracy przemysłowej w dziedzinie obronności - powiedział premier. Według niego wiąże się to z "ponownym rozważeniem ściślejszej integracji gospodarczej".

- Głębsza integracja gospodarcza leży w interesie nas wszystkich - podkreślił polityk, przemawiając na dorocznej konferencji, która potrwa do niedzieli.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Paulina Karpińska/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Kay Nietfeld / POOL

Udostępnij:
Tagi:
Wielka Brytania - UEWielka BrytaniaKeir Starmer
