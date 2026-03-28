Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Możliwe opóźnienia lotów i problemy z obsługą bagażu. Zapowiedź strajków

|
Lotnisko w Barcelonie
Zaginiony obraz Picassa odnaleziony w Madrycie
Źródło: Reuters
Planowane od poniedziałku strajki pracowników obsługi naziemnej na hiszpańskich lotniskach mogą poważnie zakłócić ruch lotniczy w jednym z najbardziej intensywnych okresów turystycznych w roku. Zbiegają się one z Wielkim Tygodniem, kiedy do Hiszpanii przyjeżdżają tłumy turystów, aby uczestniczyć w tradycyjnych uroczystościach i podziwiać widowiskowe procesje.

Strajk na czas nieokreślony w firmie Groundforce, obsługującej 12 głównych lotnisk w Hiszpanii, ma rozpocząć się w poniedziałek.

Chodzi o lotniska:

  • w Alicante,
  • w Barcelonie,
  • w Bilbao,
  • na Fuerteventurze,
  • na Ibizie,
  • na Lanzarote,
  • w Las Palmas,
  • w Madrycie,
  • w Maladze,
  • w Palmie,
  • na Teneryfie,
  • w Walencji.

Możliwe problemy z obsługą bagażu i opóźnienia lotów

Protest został zapowiedziany w związku, ponieważ strony nie doszły do porozumienia w sprawie warunków pracy w czasie negocjacji nowego układu zbiorowego.

Strajk będzie miał charakter częściowy i obejmie m.in. obsługę bagażową. Jak zauważył dziennik "El Pais", udział pracowników w akcji protestacyjnej "może przełożyć się na problemy z obsługą bagażu tysięcy pasażerów oraz opóźnienia lotów obsługiwanych przez Groundforce".

Protesty w związku z "nieprawidłowościami organizacyjnymi" w firmie zapowiedzieli również pracownicy grupy Menzies, świadczącej usługi obsługi naziemnej i obsługi pasażerów na siedmiu hiszpańskich lotniskach, w tym w Barcelonie, Maladze, Alicante i na Wyspach Kanaryjskich. Pierwotnie strajk miał się rozpocząć w sobotę, ale związek zawodowy UGT zdecydował o jego zawieszeniu.

Gorący okres dla hiszpańskiej turystyki

Wielki Tydzień, ze spektakularnymi procesjami, to jeden z głównych okresów turystycznych w roku, również pod względem natężenia ruchu lotniczego. Według danych firmy Aena, operatora hiszpańskich lotnisk, od piątku 27 marca do poniedziałku 6 kwietnia zaplanowano ponad 70 tysięcy lotów.

Najwięcej, bo prawie 13 tysięcy lotów, przypada na stołeczne lotnisko Adolfo Suarez Madryt-Barajas. Kolejne najbardziej ruchliwe porty to barcelońskie El Prat oraz lotnisko w Palma de Mallorca.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
lotniskoStrajkHiszpania
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

