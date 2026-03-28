Możliwe opóźnienia lotów i problemy z obsługą bagażu. Zapowiedź strajków

Strajk na czas nieokreślony w firmie Groundforce, obsługującej 12 głównych lotnisk w Hiszpanii, ma rozpocząć się w poniedziałek.

Chodzi o lotniska:

w Alicante,

w Barcelonie,

w Bilbao,

na Fuerteventurze,

na Ibizie,

na Lanzarote,

w Las Palmas,

w Madrycie,

w Maladze,

w Palmie,

na Teneryfie,

w Walencji.

Możliwe problemy z obsługą bagażu i opóźnienia lotów

Protest został zapowiedziany w związku, ponieważ strony nie doszły do porozumienia w sprawie warunków pracy w czasie negocjacji nowego układu zbiorowego.

Strajk będzie miał charakter częściowy i obejmie m.in. obsługę bagażową. Jak zauważył dziennik "El Pais", udział pracowników w akcji protestacyjnej "może przełożyć się na problemy z obsługą bagażu tysięcy pasażerów oraz opóźnienia lotów obsługiwanych przez Groundforce".

Protesty w związku z "nieprawidłowościami organizacyjnymi" w firmie zapowiedzieli również pracownicy grupy Menzies, świadczącej usługi obsługi naziemnej i obsługi pasażerów na siedmiu hiszpańskich lotniskach, w tym w Barcelonie, Maladze, Alicante i na Wyspach Kanaryjskich. Pierwotnie strajk miał się rozpocząć w sobotę, ale związek zawodowy UGT zdecydował o jego zawieszeniu.

Gorący okres dla hiszpańskiej turystyki

Wielki Tydzień, ze spektakularnymi procesjami, to jeden z głównych okresów turystycznych w roku, również pod względem natężenia ruchu lotniczego. Według danych firmy Aena, operatora hiszpańskich lotnisk, od piątku 27 marca do poniedziałku 6 kwietnia zaplanowano ponad 70 tysięcy lotów.

Najwięcej, bo prawie 13 tysięcy lotów, przypada na stołeczne lotnisko Adolfo Suarez Madryt-Barajas. Kolejne najbardziej ruchliwe porty to barcelońskie El Prat oraz lotnisko w Palma de Mallorca.

Źródło: PAP