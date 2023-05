Tesla i Ford łączą siły. Rzadko spotykana współpraca rywali

Ford potwierdził współpracę z Teslą. Firma Elona Muska ma pozwolić właścicielom pojazdów elektrycznych na dostęp do ponad 12 000 szybkich ładowarek do aut elektrycznych Tesli w Ameryce Północnej na początku 2024 roku - podał Reuters.

Ford to pierwszy duży producent samochodów, który przyjął zastrzeżony standard ładowania Tesli, która ma największą sieć szybkich ładowarek w Stanach Zjednoczonych - poinformowała agencja.

Współpraca Forda i Tesli

Według analityków dostęp do stacji ładowania to jedna z głównych przeszkód na drodze do większej popularności pojazdów elektrycznych.