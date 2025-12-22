Trump uderzył w naszego sąsiada. Bolesny spadek

Friedrich Merz chce ożywić niemiecką gospodarkę. "Musimy pozostać krajem przemysłowym!" Źródło: Jakub Loska/Fakty o Świecie TVN24 BiS

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Agencja Reuters powołała się na badanie, z którego wynika, że eksport aut z Niemiec do USA przez pierwsze trzy kwartały 2025 r. spadł o 14 proc. rok do roku.

Z trudnościami borykały się w tym samym okresie również przedsiębiorstwa inżynieryjne, gdzie odnotowano spadek dostaw do Stanów Zjednoczonych o 9,5 proc. Autorzy raportu, w tym dr Samina Sultan, stwierdzili, że to konsekwencja zmian w prawie celnym, które w tym roku wprowadził Donald Trump.

Niemiecki eksport do USA

Amerykański prezydent początkowo zdecydował o podniesieniu stawek celnych na produkty importowane z Unii Europejskiej o 25 proc., jednak Bruksela i Waszyngton osiągnęły w końcu porozumienie, by od 1 sierpnia opłaty na dostawy samochodów z Europy były na poziomie 15 proc. Eksport maszyn podlega 50 proc. amerykańskiej taryfie celnej na produkty stalowe i aluminiowe.

- Ponieważ należy założyć, że amerykańskie cła importowe nie powrócą w najbliższej przyszłości do poziomu sprzed zmian administracji Trumpa, znaczące ożywienie niemieckiego eksportu do USA jest mało prawdopodobne - stwierdziła dr Sultan w rozmowie z Reutersem.

Dodała, że dla niemieckich eksporterów jest to "nowa normalność".

Cały eksport do USA się kurczy

Spadek wysyłek do USA stwierdzono też w przemyśle chemicznym, o 9,5 proc. rok do roku - jednak w badaniu, do którego dotarł Reuters, zaznaczono, że nie można tego przypisać jedynie cłom.

"W przypadku produktów chemicznych prawdopodobnie rolę odegrały również inne czynniki, jak niższa produkcja w Niemczech spowodowana wyższymi cenami energii" - oceniono.

We wszystkich sektorach niemiecki eksport do USA skurczył się między styczniem a wrześniem o 7,8 proc. rok do roku. W porównywalnych okresach między 2016 a 2024 r. rósł rocznie średnio o prawie 5 proc. rok do roku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD