Ze świata Ropa ponownie płynie rurociągiem "Przyjaźń". MOL potwierdza dostawy

Grupa MOL odebrała dziś rano dostawę ropy naftowej w stacjach pomp w Fényeslitke (na Węgrzech) i Budkovce (na Słowacji) - podała spółka w komunikacie.

Tym samym po prawie trzymiesięcznej przerwie wznowiono dostawy ropy naftowej do Węgier i Słowacji rurociągiem "Przyjaźń".

MOL to węgierski koncern paliwowy. Działa w ponad 30 krajach, na wszystkich poziomach łańcucha wartości - od poszukiwania i produkcji, przez rafinację, po handel detaliczny.

Wznowienie tranzytu

Wcześniej w czwartek słowacka ministra gospodarki Denisa Sakova poinformowała na Facebooku, że Słowacja zaczęła odbierać ropę rurociągiem "Przyjaźń". Ukraiński operator tej sieci przesyłowej już w środę informował o napełnianiu rurociągu rosyjskim surowcem.

Rurociąg, który zaopatruje Słowację i Węgry, był nieczynny od końca stycznia br., gdy rosyjskie ostrzały uszkodziły infrastrukturę przesyłową na zachodzie Ukrainy.

Zielone światło na 90 miliardów euro dla Ukrainy

Po przywróceniu dostaw państwa Unii Europejskiej wyraziły wstępną zgodę na udzielenie Ukrainie pożyczki w wysokości 90 miliardów euro. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że to "właściwy sygnał". Wcześniej, przed ponownym uruchomieniem rurociągu, wyraził nadzieję na odblokowanie pieniędzy.

Zgody na jej udzielenie z powodu wstrzymania działania rurociągu nie udzieliły Słowacja i Węgry. Władze obu krajów potwierdziły niedawno, że po wznowieniu tranzytu przestaną blokować pożyczkę.

Środki te są kluczowe dla zdolności Ukrainy do dalszej obrony przed inwazją Rosji.

