Obawiają się o sukcesję w luksusowym koncernie LVMH. Chcą "większej transparentności"

Inwestorzy luksusowego koncernu LVMH, właściciela takich marek jak Louis Vuitton, Dior, czy Fendi, domagają się jasnych informacji na temat planu sukcesji. Według części akcjonariuszy brak przejrzystości w sprawie przyszłego przywództwa koncernu staje się coraz większym ryzykiem dla grupy. Obecny prezes Bernard Arnault kieruje koncernem od kilku dekad, pięcioro jego dzieci pracuje z nim.

Bernard Arnault, który od blisko 40 lat kieruje koncernem LVMH, nie wskazał dotąd swojego następcy. 76-letni miliarder, najbogatszy Francuz, stoi na czele grupy wartej około 350 miliardów dolarów, obejmującej ponad 70 marek, w tym LV, Fendi, Dior i Tiffany. Choć pięcioro jego dzieci jest zaangażowanych w działalność firmy, Arnault nie sygnalizuje chęci przejścia na emeryturę.

Kwestia sukcesji

W kwietniu ubiegłego roku po raz drugi podniesiono limit wieku dla łączonej funkcji prezesa i przewodniczącego rady nadzorczej - tym razem do 85 lat. Według części akcjonariuszy nie rozwiązuje to jednak problemu.

Stefan Bauknecht z DWS, należącego do Deutsche Banku, ocenił, że obecna sytuacja jest niepokojąca. Jak powiedział, planowanie sukcesji - wydaje się obecnie niejasne i nieprzejrzyste, a inwestorzy "chcą większej transparentności oraz planu tego, jak sprawy będą się rozwijać".

Modelki na pokazie Diora autorstwa Marii Grazia Chiuri
Modelki na pokazie Diora autorstwa Marii Grazia Chiuri
Źródło: PAP/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

Ariane Hayate z Edmond de Rothschild w Paryżu zwróciła uwagę, że jeszcze dekadę temu temat nie budził takich emocji.

- Dziesięć lat temu sukcesja nie była pilną kwestią. Dziś stała się czynnikiem ryzyka i prowadzi do dyskonta ładu korporacyjnego w spółce - oceniła.

Bernard Arnault
Bernard Arnault
Źródło: Shutterstock

Plany bez konkretów

LVMH, która ma opublikować roczne wyniki finansowe we wtorek, przekazała w odpowiedzi na pytania agencji Reuters, że plany sukcesji dla kadry zarządzającej nie są publiczne. Jednocześnie spółka zaznaczyła, że "oczywiście one istnieją", nie odnosząc się jednak wprost do przyszłości samego Arnaulta.

Część inwestorów uważa, że ostatnie wydłużenie limitu wieku było próbą zyskania czasu. Paul Moroz z Mawer Investment Management stwierdził, że spółka - "prawdopodobnie nie może dać jasności, bo on sam nie ma jasności w swojej głowie". Dodał też, że "tak naprawdę nie wiadomo, dopóki to się nie wydarzy, ale szanse na gładkie przejście są raczej niewielkie".

Arnault odkłada temat na przyszłość

Sam Bernard Arnault sugeruje, że sukcesja nie jest obecnie jego priorytetem. W grudniowej rozmowie z CNBC powiedział - Porozmawiajmy za 10 lat, wtedy będę mógł dać bardziej precyzyjną odpowiedź.

Dodał, że "jak w każdej rodzinie, w pewnym momencie dochodzi do sukcesji", ale wyraził nadzieję, że przez najbliższe lata nadal będzie kierował firmą, o ile nie spotka go nagłe nieszczęście.

Brak planu awaryjnego

Reuters rozmawiał z siedmioma inwestorami instytucjonalnymi, z których sześciu posiada akcje LVMH. Wszyscy przyznali, że nie mają wiedzy na temat planów sukcesji, a czterech uznało ten brak informacji za problematyczny.

Stefan Bauknecht podkreślił, że nie zna żadnego scenariusza awaryjnego. _ Nie jestem świadomy istnienia planu kryzysowego, na przykład grupy zarządców, którzy mogliby szybko przejąć stery i zabezpieczyć dziedzictwo Arnaulta. Takie rozwiązania po prostu nie istnieją - powiedział.

LVMH zapewniła jednak, że jej plany obejmują zarówno perspektywę średnioterminową, jak i scenariusz nagłych zdarzeń.

Rodzina Arnaultów i ryzyko konfliktów

Dokumenty z 2022 roku, dotyczące restrukturyzacji struktury holdingowej kontrolującej większość praw głosu w LVMH, pokazują jedynie ogólny zarys planów rodzinnych. Utworzono spółkę Agache Commandite SAS, w której każde z pięciorga dzieci Arnaulta posiada po 20 procent udziałów.

Profesor Eric Pichet z Kedge Business School ostrzegł przed możliwymi napięciami. - To bomba z opóźnionym zapłonem. W drugim pokoleniu zawsze pojawiają się napięcia. A gdy jest was pięcioro, nie da się ich uniknąć - ocenił.

LVMH odrzuciła zarzuty ryzyka paraliżu decyzyjnego. Choć większość akcjonariuszy poparła wydłużenie kadencji Arnaulta, pojawiły się też głosy sprzeciwu.

Historia LVMH

LVMH to światowy lider w sektorze dóbr luksusowych, powstały w 1987 roku z połączenia domów mody Moët Hennessy i Louis Vuitton, a od 1989 roku kierowany przez Bernarda Arnaulta, który równocześnie jest jego największym akcjonariuszem.

Louis Vuitton to jedna z czołowych marek koncernu
Louis Vuitton to jedna z czołowych marek koncernu
Źródło: Shutterstock

Grupa skupia około 75 prestiżowych marek działających w takich obszarach jak moda i wyroby skórzane, wina i alkohole, perfumy i kosmetyki, zegarki i biżuteria oraz sieć detaliczna obejmująca ponad 6,3 tys. sklepów na całym świecie.. Jej portfolio obejmuje m.in. Louis Vuitton, Dior, Tiffany & Co., Sephora czy Bulgari, obecnych w blisko w 80 krajach.

W 2024 roku LVMH osiągnął przychody na poziomie około 84,7 mld euro, przy łącznym zysku netto sięgającym ponad 12,5 mld euro – wynik ten świadczy o jego dominującej pozycji w globalnym segmencie dóbr luksusowych, mimo wyzwań rynkowych i spadków sprzedaży w niektórych regionach świata.

Udostępnij:
