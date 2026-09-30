Mocna korekta. Zaskakujące dane z największej gospodarki świata

"Trump potrzebuje szybkich sukcesów" Źródło zdj. gł.: Page Light Studios / Shutterstock.com

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W pierwszym kwartale PKB wzrósł o 2,5 procent. PKB obejmuje wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych w gospodarce. Dane są skorygowane o wahania sezonowe oraz inflację.

Jeszcze w sierpniu Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu szacowało, że wzrost gospodarczy w USA wyniósł w drugim kwartale 2026 zaledwie 1,5 procent rdr. Oznacza to, że ostateczny wskaźnik dotyczący wzrostu PKB Stanów Zjednoczonych w tym kwartale jest aż o 0,7 p.p. wyższy.

Gospodarka USA

"Do wzrostu realnego PKB w drugim kwartale przyczyniły się wydatki konsumpcyjne, inwestycje i eksport. Wzrósł również import, który jest odejmowany przy obliczaniu PKB" - wyjaśnia BEA w komunikacie.

Głównymi branżami, które przyczyniły się do wzrostu realnego PKB, były:

nieruchomości i wynajem,

branża informacyjna,

produkcja dóbr trwałego użytku,

finanse i ubezpieczenia.

Co napędza wzrost gospodarczy

Dane o wzroście pokazują, że amerykańska gospodarka pozostaje odporna na skutki wojny USA i Izraela z Iranem. Wspierają ją wysokie nakłady firm na rozwój sztucznej inteligencji oraz wyższe zwroty podatkowe, które zwiększyły wydatki konsumentów - napisał Reuters.

Dodał, że wydatki konsumpcyjne, które odpowiadają za ponad dwie trzecie gospodarki, wzrosły w poprzednim kwartale w tempie 3,8 proc. w ujęciu rocznym.

Budżety gospodarstw domowych są coraz bardziej obciążone wyższą inflacją, zwłaszcza cenami paliw. Badanie Conference Board opublikowane we wtorek pokazało, że zaufanie konsumentów spadło we wrześniu do poziomu bliskiego najniższemu od 12,5 roku.