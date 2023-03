Alarmujące dane w sprawie miodu. Wyniki kontroli

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC) ostrzega, że prawie połowa, bo 46 procent miodu importowanego do krajów Unii Europejskiej to podróbki. Z raportu centrum wynika, że większość fałszowanego miodu pochodzi z Chin i Turcji.

"Istotna różnica cenowa"

Stosowanie dodatków i barwników

Unia Europejska importuje rocznie ok. 175 tys. ton miodu rocznie, co czyni ją drugim, po Stanach Zjednoczonych, co do wielkości importerem na świecie.