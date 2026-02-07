Minuty grozy na rynku krypto. Rozdali bitcoiny przez pomyłkę

Glapiński o bitcoinach Źródło: TVN24

"Szczerze przepraszamy za niedogodności, wyrządzone naszym klientom w wyniku zamieszania podczas procesu dystrybucji w ramach wydarzenia promocyjnego" - oświadczyła firma w komunikacie.

Zamiast planowanych 2 tys. wonów (około 1,15 euro), na konta 695 klientów trafiło po około 2 tys. bitcoinów. Platforma zablokowała operacje na kontach tych użytkowników w ciągu 35 minut od wystąpienia błędu.

Gwałtowna wyprzedaż

Pomyłka wywołała gwałtowną wyprzedaż i chwilowy spadek kursu kryptowaluty na tej platformie o 17 proc., z ponad 102 mln wonów (59,3 tys. euro) do poziomu około 81,1 mln wonów (46 tys. euro).

Giełda poinformowała, że odzyskała 99,7 proc. błędnie przelanych środków, a brakującą część pokryje z własnych rezerw. Zapewniono również, że incydent był wynikiem błędu wewnętrznego, a nie ataku hakerskiego czy luki w zabezpieczeniach.

Wycena bitcoina notowała w ostatnim tygodniu spadki, wynikające m.in. z niepewności regulacyjnych na rynkach światowych oraz niechęci uczestników rynku do inwestowania w aktywa o wysokim poziomie ryzyka.

Opracował Tomasz Leżoń