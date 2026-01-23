Logo TVN24
Ze świata

Minister: Polska wśród największych darczyńców na świecie

shutterstock_2087426638
Donald Tusk mówi o Ukrainie na szczycie UE
Źródło: TVN24
- Nasza pomoc dla Ukrainy znacznie przekroczyła 21 miliardów euro - przekazał minister aktywów państwowych Wojciech Balczun w trakcie forum ekonomicznego w Davos. Dodał, że niektóre raporty szacują tę pomoc na 6,7 procent Produktu Krajowego Brutto Polski.

- W decydujących momentach, po rozpoczęciu pełnej inwazji rosyjskiej, Polska stanowczo opowiedziała się po stronie Ukrainy. Nasza pomoc dla Ukrainy znacznie przekroczyła 21 miliardów euro, co plasuje nas wśród największych darczyńców na świecie w stosunku do PKB. Niektóre raporty szacują tę pomoc na 6,7 procent naszego PKB - mówił podczas Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) w Davos Balczun, cytowany w opublikowanym w piątek komunikacie resortu.

Szansa gospodarcza

Jak wskazał, pomoc ta obejmuje sprzęt wojskowy o wartości około 1 mld euro, pomoc humanitarną oraz działania podejmowane przez osoby prywatne. Zaznaczył, że Ukraińcom pomogło ponad 70 proc. Polaków, oferując m.in. zakwaterowanie i pomoc materialną.

Szef MAP ocenił również, że odbudowa Ukrainy jest też szansą gospodarczą, która "może zmienić nasz region, a nawet całą Europę". Podkreślił, że szacunkowy koszt takiego przedsięwzięcia do 2034 r. wynosi 506 mld euro. - Tak duża skala wydatków wymaga międzynarodowej współpracy i innowacyjnych rozwiązań - zaznaczył.

Balczun podkreślił też, że Polska chce uczestniczyć w odbudowie Ukrainy, a polskie firmy już teraz powinny się do tego przygotowywać.

Rozmowy w Davos

Resort aktywów państwowych przekazał również, że minister spotkał się podczas pobytu w Davos z przedstawicielami biznesu i administracji rządowej innych państw - m.in. z wiceministrem spraw zagranicznych Grecji Harrym Theoharisem, z wiceprezesami Google Cloud Marianne Janick i Mattem Rennerem, z prezesem wiodącej francuskiej firmy energetycznej EDF Bernardem Fontaną oraz prezesem duńskiej firmy Vestas Henrikiem Andersenem.

Rozmawiał również z ministrem rozwoju społeczności lokalnych Ukrainy Artemem Rybchenką, z pierwszą wiceminister rozwoju, społeczności i terytoriów Ukrainy Aloną Shkrum i szefem Funduszu Majątku Państwowego Ukrainy Dmytro Natalukhą oraz uczestniczył w tzw. śniadaniu ukraińskim z udziałem sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego, prezydenta Łotwy Edgarsa Rinkevicsa, prezydenta Finlandii Alexandra Stubba, premiera Holandii Dicka Schoofa, premiera Chorwacji Andreja Plenkovicia oraz wicepremiera i ministra spraw zagranicznych RP Radosława Sikorskiego.

pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Autorka/Autor: wk/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: RomanR/Shutterstock

Wojna w UkrainieUkrainaStosunki Polska - UkrainaPomoc dla Ukrainy
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica