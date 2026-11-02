Ze świata Minister o "największym zagrożeniu". "Trzeba cofnąć się aż do czasów czarnej śmierci" Oprac. Alicja Skiba |

Spotkanie Donalda Tuska z premierem Norwegii Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP/EPA

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Stoltenberg ostrzegł, że po dziesięcioleciach wzrostu liczba osób w wieku produkcyjnym przestaje się zwiększać. Jego zdaniem nic nie wpłynie na przyszłość kraju bardziej niż ten demograficzny przełom.

- Największym zagrożeniem dla norweskiej gospodarki jest brak siły roboczej - zaznaczył minister.

Wskaźnik pracy stoi w miejscu

Według prognoz norweskiego resortu finansów w najbliższych latach przybywać będzie przede wszystkim osób powyżej 75. roku życia. Szczególnie widoczne będzie to w zakresie usług społecznych. Większa liczba osób w wieku pozaprodukcyjnym będzie prowadzić do coraz większego zapotrzebowania na usługi opieki zdrowotnej i społecznej, a jednocześnie będzie coraz mniej pracowników zdolnych ją zapewnić.

Stoltenberg zwrócił uwagę, że Norwegia traci pozycję europejskiego lidera zatrudnienia.

- Dziś pracuje około 80 procent mieszkańców w wieku 20-64 lat. Kiedyś dawało to krajowi miejsce w europejskiej czołówce, ale obecnie wskaźnik stoi w miejscu, podczas gdy w wielu państwach Europy rośnie. 80 procent nie wystarcza już nawet na podium - zauważył szef resortu finansów.

Minister ocenił, że więcej Norwegów musi podejmować zatrudnienie, a osoby już pracujące powinny pracować więcej. Jego zdaniem zwiększenie liczby pracowników to najważniejsze działanie, jakie państwo może podjąć na rzecz przedsiębiorstw.

- To zupełnie nowa sytuacja. Trzeba cofnąć się aż do czasów czarnej śmierci, by znaleźć okres, w którym liczba osób aktywnych zawodowo nie rosła. Nic nie będzie miało większego wpływu na Norwegię w nadchodzących latach - stwierdził.

Jens Stoltenberg podczas Warsaw Security Forum Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP/EPA

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Pracownicy z Polski

Przez lata niedobory pracowników pomagała Norwegii uzupełniać emigracja zarobkowa z Polski. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej liczba Polaków mieszkających w Norwegii w latach 2007-2011 rosła o 10-13 tys. rocznie.

Według urzędu statystycznego SSB w 2025 r. do Norwegii w celach zarobkowych przyjechało 1820 Polaków. Dane SSB za 2025 r. wskazują również, że liczba polskich imigrantów mieszkających w Norwegii wzrosła zaledwie o 360 osób - najmniej od 2003 r.

Na początku 2026 r. na stałe mieszkało w kraju 111 740 imigrantów z Polski. Polacy nadal stanowią największą grupę imigrantów w Norwegii, ale jej liczebność praktycznie przestała rosnąć.