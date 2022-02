Jacek Sasin spotkał się z sekretarz energii USA. Rozmowy o "konkretnych rozwiązaniach biznesowych"

czytaj dalej

"Tylko w grudniu 2021 roku polscy wytwórcy prądu z węgla mogli zarobić na nas dodatkowo ponad 4 miliardy złotych" - podaje w raporcie think tank Instrat. Dodaje, że typowa elektrownia osiągnęła marżę nawet 70 procent. "Rekomendujemy kolejne zbadanie możliwych manipulacji" - czytamy w raporcie. To kolejny głos w sprawie cen energii po tym, jak Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie rozpoczęły kampanię billboardową obarczającą odpowiedzialnością za ceny energii Unię Europejską. Według Wirtualnej Polski koszt tej akcji to 12 milionów złotych.