Mimo inwazji wciąż pozostają na rosyjskim rynku. Lista firm, które nie wyszły z Rosji

Od początku inwazji na Ukrainie do połowy marca działalność w Rosji w mniejszym lub większym stopniu zawiesiło 380 firm - wynika z listy opracowanej przez profesora amerykańskiego uniwersytetu Yale Jeffreya Sonnenfelda. Niektóre znane zachodnie koncerny jednak wciąż nie zdecydowały się na taki krok.

W związku z rosyjską napaścią na Ukrainę każdego dnia kolejne zachodnie koncerny ogłaszają decyzje o zawieszeniu działalności na tamtejszym rynku. Dołączyły do nich już między innymi niemiecka firma farmaceutyczna Bayer AG, największy producent wyrobów gumowych i opon na świecie Bridgestone, właściciel sieci restauracji KFC i Pizza Hut Yum Brands, kawiarnie Starbucks, sieć stacji paliw Circle K, czy operator płatności American Express. McDonalds zamknął wszystkie restauracje znajdujące się na terenie kraju. W wyniku decyzji Mastercard i Visa w Rosji póki co nie można płacić kartami kredytowymi tych spółek.

Francuski koncern Grupa Michelin poinformowała we wtorek, że zawiesza swoją działalność przemysłową na rynku rosyjskim oraz wstrzymuje eksport Rosji. "Grupa Michelin zawiesza swoją działalność przemysłową na rynku rosyjskim, jak również wstrzymuje eksport do tego kraju" - przekazała spółka we wtorkowej informacji prasowej.