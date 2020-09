Zapaść rynku mieszkaniowego w USA. Miliony eksmisji na horyzoncie

40 milionów Amerykanów żyje na granicy eksmisji - ostrzega CNN. Dodaje, że w czasie kryzysu wywołanego epidemią COVID-19 można legalnie do końca roku odroczyć opłaty czynszu.

W trakcie epidemii miliony Amerykanów straciły miejsca pracy - wielu ma problem, by związać koniec z końcem. W związku z tym Kongres przegłosował kilka pakietów pomocowych. Oprócz bezpośrednich transferów pieniężnych zawarte były w nich także zapisy o podwyższeniu kwot zasiłków dla bezrobotnych.

Eksmisje sprzyjałyby rozprzestrzenianiu wirusa

Pakiety przewidywały też wstrzymanie eksmisji dla części najemców, ale obowiązywało to do końca lipca. W obliczu ryzyka masowych eksmisji amerykańskie Centrum ds. Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) wydało na początku września moratorium, zgodnie z którym możliwe jest odroczenie opłaty czynszu do końca roku.