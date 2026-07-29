Ze świata Miliardy znikają z giełdy. "Kraj zamienił się w kasyno" Oprac. Krzysztof Krzykowski |

Jacob Ward w CNN. Modele AI wydostały się z izolowanego środowiska Źródło wideo: TVN24, CNN Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JEON HEON-KYUN

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Jak poinformował poseł Yoo Dong-soo, w posiedzeniu, którego gospodarzem będzie minister finansów Koo Yun Cheol, wezmą udział wszyscy czołowi przedstawiciele władz finansowych kraju.. Podczas spotkania omawiana będzie sytuacja na rynku po gwałtownym spadku cen akcji, który spowodował utratę wartości aktywów inwestorów o miliardy dolarów.

Minister finansów przeprasza

W środę najwyżsi urzędnicy rządowi musieli stawić czoła pytaniom posłów w parlamencie. Parlamentarzyści powiązali panikę na giełdzie z wprowadzeniem w maju w Korei Południowej lewarowanych produktów opartych na pojedynczych akcjach.

Minister finansów Koo przeprosił i przyznał, że władze powinny były dokładniej zbadać te produkty przed ich wprowadzeniem na rynek. Podkreślił jednak, że lewarowane fundusze giełdowe były tylko jednym z kilku czynników stojących za ostatnimi zawirowaniami na rynku.

- Wprowadziliśmy już pakiet środków, ale jeśli zajdzie taka potrzeba, podejmiemy dodatkowe kroki, aby pomóc w normalizacji sytuacji na rynku - powiedział cytowany przez Bloomberga Koo.

Panika na giełdzie w Seulu

Seulski indeks Kospi spadł o około 40 proc. w stosunku do czerwcowego szczytu. W środę fala wyprzedaży nasiliła się po tym, jak firma SK Hynix Inc. ogłosiła wyniki finansowe gorsze od oczekiwań, co wzbudziło wątpliwości co do boomu inwestycyjnego w dziedzinie sztucznej inteligencji i przyspieszyło wyprzedaż akcji przez inwestorów detalicznych. Spadek ten spowodował uruchomienie mechanizmu zabezpieczającego na całym rynku już drugi dzień z rzędu.

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Ustawodawcy argumentowali, że lewarowane fundusze ETF oparte na pojedynczych akcjach spotęgowały te wahania. Przez to południowokoreański rynek akcji miał stać się znacznie bardziej zmienny niż rynki światowe, a handel spekulacyjny skoncentrował się na garstce akcji blue chipów.

Posłowie opozycji pytali, dlaczego produkty te wprowadzono w tak niezwykłym tempie pomimo obaw ze strony znacznej części branży. Ich zdaniem urzędnicy przedłożyli działania mające na celu podniesienie cen akcji nad stabilność rynku.

- Kraj zamienił się w kasyno. Są to produkty, które nigdy nie powinny były trafić na rynek. Uważam to za porażkę polityczną - powiedział podczas przesłuchania poseł Partii Siły Ludowej Lee Jongwook, zwracając się do Koo.

Naciskany przez posłów opozycji, czy zrezygnuje ze stanowiska, jeśli skutki tej polityki się pogorszą, Koo stwierdził, że spekulowanie na temat rezygnacji byłoby nieodpowiedzialne, dodając, że skupia się na stabilizacji rynków.

Problemy Korei Południowej

Krytyka pojawiła się w momencie, gdy organy regulacyjne przygotowywały się do wprowadzenia dalszych ograniczeń dotyczących obrotu lewarowanymi funduszami ETF. Komisja Usług Finansowych oświadczyła w tym tygodniu, że rozważy wprowadzenie limitów inwestycyjnych dla osób fizycznych, obowiązkowe szkolenia dla inwestorów oraz dodatkowe ograniczenia handlowe, jeśli zaostrzone wymogi, które wejdą w życie 31 lipca, nie zdołają schłodzić popytu.

Najwyższe organy nadzoru finansowego Korei Południowej przeprosiły również w środę za narastające kontrowersje związane z lewarowanymi funduszami ETF opartymi na pojedynczych akcjach.

Spadki na giełdzie w Seulu

We wtorek indeks KOSPI spadł o prawie 11 proc. i zanotował najgorszy dzień od marca.

Wyprzedaż dotyczyła przede wszystkim czołowych południowokoreańskich producentów chipów – kurs akcji SK Hynix (SKHY) spadł aż o 13 proc., a Samsung Electronics (SSNLF) stracił około 12 proc.

Te dwie spółki stanowią ponad połowę wagi indeksu KOSPI.

W środę KOSPI spadł o ok. 6 proc.

Indeks KOSPI - ostatnie 5 miesięcy Źródło zdjęcia: stooq.pl