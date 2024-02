Miliardy euro dla Ukrainy. Jest decyzja

czytaj dalej

UOKiK zakwestionował praktyki serwisu sprzedażowego OLX. Zarzuty dotyczą wprowadzania konsumentów w błąd co do zakresu pakietu ochronnego, nieudzielania informacji o tym, że produkt można kupić bez usługi serwisowej i mylącego sortowania ofert według najtańszych produktów - podał UOKiK w komunikacie. Prezes UOKiK zobowiązał Grupę OLX do wprowadzenia zmian w serwisie i zwrotu pieniędzy klientom.