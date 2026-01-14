Logo TVN24
Ze świata

Miliardowy dług i puste półki. Legendarny dom towarowy walczy o przetrwanie

New York, New York, USA
Donatella Versace nie będzie już stać na czele włoskiego domu mody
Źródło: Reuters
Właściciel najsłynniejszych domów towarowych w Ameryce ogłosił upadłość, aby ratować się przed całkowitą likwidacją. Pod ciężarem miliardowych długów i pustych półek, gigant luksusu próbuje przetrwać dzięki ratunkowej pożyczce i zmianom w zarządzie.

Konglomerat luksusowych domów towarowych Saks Global we wtorek późnym wieczorem złożył wniosek o ochronę przed upadłością. To jeden z największych upadków w handlu od czasu pandemii - nastąpił zaledwie rok po umowie, która zebrała pod jednym dachem marki Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman i Neiman Marcus.

Czas na negocjacje z wierzycielami

Decyzja stawia pod znakiem zapytania przyszłość luksusowej mody w USA - choć firma poinformowała w środę rano, że jej sklepy pozostaną na razie otwarte. Stało się to możliwe po sfinalizowaniu pakietu finansowego o wartości 1,75 miliarda dolarów i powołaniu nowego dyrektora generalnego. Były szef Neiman Marcus - Geoffroy van Raemdonck zastąpi Richarda Bakera. To właśnie Baker odpowiadał za serię przejęć, która pozostawiła Saks Global z ogromnym zadłużeniem.

W dokumentach złożonych w sądzie w Houston w Teksasie, Saks Global oszacował swoje aktywa i pasywa w przedziale od 1 miliarda do 10 miliardów dolarów. Proces sądowy ma dać sprzedawcy czas na negocjacje z wierzycielami w sprawie restrukturyzacji zadłużenia lub sprzedaż firmy nowemu właścicielowi, co pozwoliłoby uniknąć likwidacji. Jeśli to się nie uda, firma może zostać zmuszona do zamknięcia działalności.

Saks - od dawna uwielbiany przez bogatych i sławnych, od Gary'ego Coopera po Grace Kelly - wpadł w kłopoty po pandemii COVID. Powodem był wzrost konkurencji ze strony sklepów internetowych oraz fakt, że luksusowe marki zaczęły częściej sprzedawać produkty we własnych salonach.

Pierwszy sklep Saks Fifth Avenue, znany z oferowania ekskluzywnych marek takich jak Chanel, Cucinelli i Burberry, został otwarty przez pioniera handlu detalicznego Andrew Saksa w 1867 roku.

Chanel i Gucci wśród wierzycieli

Nowa umowa finansowa zapewni natychmiastowy zastrzyk gotówki w wysokości 1 miliarda dolarów w formie pożyczki od grupy inwestorów - podał Saks Global. Agencja Reutersa informowała wcześniej, że pożyczką kierowały firmy Pentwater Capital Management i Bracebridge Capital. Dodatkowo 240 milionów dolarów będzie dostępne w formie kredytu zabezpieczonego aktywami.

Luksusowy sprzedawca otrzyma dostęp do kolejnych 500 milionów dolarów finansowania, gdy skutecznie zakończy proces upadłościowy - co ma nastąpić jeszcze w tym roku.

Wśród niezabezpieczonych wierzycieli znalazło się wiele luksusowych marek. Na czele listy są Chanel i właściciel Gucci - firma Kering, którym Saks jest winien odpowiednio około 136 milionów i 60 milionów dolarów. Największy na świecie koncern luksusowy - LVMH widnieje na liście z kwotą 26 milionów dolarów. Łącznie Saks Global szacuje, że ma od ponad 10 do 25 tys. wierzycieli.

W 2024 roku Baker doprowadził do przejęcia Neiman Marcus przez kanadyjską spółkę Hudson's Bay Co, która była właścicielem Saks od 2013 roku. Później wydzielił amerykańskie aktywa, tworząc Saks Global i łącząc trzy marki, które od ponad wieku definiowały amerykańską modę luksusową.

Transakcja o wartości 2,7 miliarda dolarów opierała się na około 2 miliardach długu oraz wkładach od inwestorów, takich jak Amazon, Salesforce i Authentic Brands.

Nieudana fuzja

Umowa z Neiman Marcus miała stworzyć potęgę na rynku dóbr luksusowych, ale obciążyła Saks Global długami w czasie, gdy globalna sprzedaż tego typu produktów zaczęła spadać. To skomplikowało i tak trudną sytuację dyrektora Marca Metricka.

W zeszłym roku Saks Global miał problemy z płaceniem dostawcom, którzy zaczęli wstrzymywać dostawy towaru. To zakłóciło łańcuch dostaw i zostawiło firmę z pustymi półkami. Braki w towarze mogły zniechęcić klientów i skierować ich do konkurencji, takiej jak Bloomingdale's, która odnotowała silną sprzedaż w 2025 roku.

- Bogaci ludzie wciąż kupują - powiedział w zeszłym miesiącu analityk Morningstar David Swartz - tylko niekoniecznie w Saks. Kończącą się gotówkę próbowano ratować sprzedażą nieruchomości, w tym flagowego sklepu Neiman Marcus w Beverly Hills. Firma szukała też kupca na mniejszościowy pakiet udziałów w Bergdorf Goodman.

30 grudnia Saks nie dokonał płatności odsetek w wysokości ponad 100 milionów dolarów dla posiadaczy obligacji - poinformował Reuters.

Autorka/Autor: wk/ams

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ModaodzieżHandelupadłość
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica