Miliardowe straty Iranu na ropie. "Działa z pełną siłą"

Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt o podziałach w irańskim reżimie Źródło: TVN24/Reuters

Według danych Pentagonu od wprowadzenia blokady 13 kwietnia USA przekierowały ponad 40 statków, które próbowały wypłynąć z Iranu na Zatokę Omańską z ropą naftową i innymi towarami.

W Zatoce Perskiej utknęło 31 tankowców z 53 mln baryłek irańskiej ropy wartej 4,8 mld dolarów. Dwa statki zostały przejęte przez USA – podał Axios.

Rzecznik Pentagonu: blokada działa z pełną siłą

Blokada "działa z pełną siłą i wywiera zdecydowany wpływ, zgodnie z naszymi zamierzeniami" - przekazał rzecznik Pentagonu Joel Valdez, cytowany przez portal.

W obecnej fazie wojny USA i Izraela z Iranem zarówno Waszyngton, jak i Teheran stosują blokady morskie, by zadać przeciwnikowi straty gospodarcze. Iran zablokował cieśninę Ormuz, stanowiącą kluczowy szlak eksportu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego, zaś USA zablokowały wejście do Zatoki Omańskiej.

Transport ropy naftowej do Europy

Cel Trumpa

Axios podkreślił, że celem USA jest doprowadzenie do sytuacji, w której irańskie magazyny ropy zapełnią się i Iran, pozbawiony możliwości wyeksportowania surowca, będzie zmuszony zamknąć szyby naftowe. Prezydent USA Donald Trump chce w ten sposób zmusić Iran do wynegocjowania zakończenia wojny.

- Zabraknie im (Irańczykom) zbiorników prawdopodobnie za kilka tygodni, może miesiąc - powiedział portalowi analityk firmy konsultingowej Eurasia Group Gregory Brew.

"Nie mogąc ładować ropy na nowe tankowce, Iran zaczął wykorzystywać stare tankowce jako pływające zbiorniki" – napisał Axios.

Tak Irańczycy omijają blokadę USA

Samir Madani, współzałożyciel firmy śledzącej ruch tankowców TankerTrackers, podkreślił w rozmowie z Axiosem, że irański tankowiec Huge pokazał, jak obejść amerykańską blokadę. Jednostka przepłynęła blisko wybrzeża Pakistanu i Indii do cieśniny Malakka w Malezji, gdzie ropa jest w reguły przetaczana na inne statki w drodze do Chin.

Madani uważa, że w pewnym momencie irańskie tankowce mogą spróbować przedrzeć się grupą przez blokadę.

- Myślę, że Irańczycy poczekają na dogodną okazję i spróbują "wielkiej ucieczki" po zbudowaniu zbiorników przy granicy z Pakistanem - powiedział

