Miliardowe straty Iranu na ropie. "Działa z pełną siłą"

Tankowiec
Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt o podziałach w irańskim reżimie
Źródło: TVN24/Reuters
Amerykańska blokada statków obsługujących irańskie porty wyraźnie uderzyła w sprzedaż ropy przez Teheran - wynika z ocen resortu obrony USA, na które powołuje się portal Axios. Kraj ten miał ponieść wielomiliardowe straty.

Według danych Pentagonu od wprowadzenia blokady 13 kwietnia USA przekierowały ponad 40 statków, które próbowały wypłynąć z Iranu na Zatokę Omańską z ropą naftową i innymi towarami.

W Zatoce Perskiej utknęło 31 tankowców z 53 mln baryłek irańskiej ropy wartej 4,8 mld dolarów. Dwa statki zostały przejęte przez USA – podał Axios.

Rzecznik Pentagonu: blokada działa z pełną siłą

Blokada "działa z pełną siłą i wywiera zdecydowany wpływ, zgodnie z naszymi zamierzeniami" - przekazał rzecznik Pentagonu Joel Valdez, cytowany przez portal.

W obecnej fazie wojny USA i Izraela z Iranem zarówno Waszyngton, jak i Teheran stosują blokady morskie, by zadać przeciwnikowi straty gospodarcze. Iran zablokował cieśninę Ormuz, stanowiącą kluczowy szlak eksportu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego, zaś USA zablokowały wejście do Zatoki Omańskiej.

Źródło: PAP/ Mateusz Krymski

Cel Trumpa

Axios podkreślił, że celem USA jest doprowadzenie do sytuacji, w której irańskie magazyny ropy zapełnią się i Iran, pozbawiony możliwości wyeksportowania surowca, będzie zmuszony zamknąć szyby naftowe. Prezydent USA Donald Trump chce w ten sposób zmusić Iran do wynegocjowania zakończenia wojny.

- Zabraknie im (Irańczykom) zbiorników prawdopodobnie za kilka tygodni, może miesiąc - powiedział portalowi analityk firmy konsultingowej Eurasia Group Gregory Brew.

"Nie mogąc ładować ropy na nowe tankowce, Iran zaczął wykorzystywać stare tankowce jako pływające zbiorniki" – napisał Axios.

Tak Irańczycy omijają blokadę USA

Samir Madani, współzałożyciel firmy śledzącej ruch tankowców TankerTrackers, podkreślił w rozmowie z Axiosem, że irański tankowiec Huge pokazał, jak obejść amerykańską blokadę. Jednostka przepłynęła blisko wybrzeża Pakistanu i Indii do cieśniny Malakka w Malezji, gdzie ropa jest w reguły przetaczana na inne statki w drodze do Chin.

Madani uważa, że w pewnym momencie irańskie tankowce mogą spróbować przedrzeć się grupą przez blokadę.

- Myślę, że Irańczycy poczekają na dogodną okazję i spróbują "wielkiej ucieczki" po zbudowaniu zbiorników przy granicy z Pakistanem - powiedział

pc

Źródło: PAP

Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
