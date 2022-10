Rozdaje milion dolarów tygodniowo. "Dobrem trzeba dzielić się dalej"

Rob Hale z majątkiem 5 miliardów dolarów zajmuje 202. miejsce wśród najbogatszych Amerykanów. Filantrop pierwszy czek wypisał w marcu tego roku i będzie to robić przez rok po to, aby wspierać lokalne instytucje dobroczynne.

- Finansowo żyjemy w błogosławieństwie. Mamy to szczęście. Wierzymy, że dobrem trzeba dzielić się dalej, szerzyć je w społeczeństwie tak bardzo, jak to możliwe - wyjaśnia Rob Hale. - Istnieje wiele ważnych, skutecznych w oddziaływaniu mniejszych organizacji dobroczynnych, które potrzebowały naszej pomocy, więc postanowiliśmy przekazywać im po milionie dolarów przez 52 tygodnie z rzędu - zaznaczył.

Dla kogo przekazuje miliony?

Rob Hale wyjaśnił, że "kiedy uświadamiasz sobie, że pomagasz ludziom, którzy potem pomagają innym osobom, to to sprawia, że czujemy się dobrze. A to z kolei wielki dar dla nas".

- Rob zadzwonił do mnie. To było całkowite zaskoczenie. Powiedział mi i mojej żonie, że kocha to, co robimy z naszą fundacją wspierającą chorych na nowotwory, i przekazał nam darowiznę milion dolarów. To wielki dar - podkreślili.