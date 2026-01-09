Mieli zniszczyć magazyn i ukraść żywność. USA wstrzymują wsparcie dla Somalii

Somalia. Siły morskie patrolują wybrzeże. Nagranie z 2024 roku Źródło: Reuters Archive

Według władz USA Somalijczycy ukradli z magazynów bliko 80 ton żywności, która miała wesprzeć ludzi dotkniętych suszą, powodziami, konfliktami, wysokimi cenami żywności i słabymi zbiorami.

"Zero tolerancji" dla marnotrastwa

USA "jest głęboko zaniepokojone doniesieniami o zniszczeniu przez urzędników federalnego rządu Somalii magazynu finansowanego przez Światowy Program Żywnościowy (WFP) i nielegalnym przejęciu 76 ton żywności pochodzącej od darczyńców, przeznaczonej dla potrzebujących Somalijczyków" - czytamy we wpisie w serwisie X.

Wstrzymując pomoc dla rządu Somalii, Departament Stanu USA przypomniał, że administracja prezydenta Donalda Trumpa stosuje zasadę "zero tolerancji" dla marnotrawstwa, kradzieży i nielegalnego wykorzystywania pomocy humanitarnej.

WFP szacuje, że około 4,6 miliona ludzi w tym kraju stoi w obliczu kryzysu głodu.

Somalia odrzuca zarzuty

Pomoc zostanie wznowiona tylko wtedy, gdy rząd Somalii weźmie odpowiedzialność za to, co Waszyngton określił jako "niedopuszczalne działania”.

Władze Somalii odrzuciły te zarzuty, twierdząc, że rzekomo skradziona żywność znajduje się magazynach portowych w Mogadiszu, który jest właśnie rozbudowywany i towary przenoszone są w różne miejsca.

Stany Zjednoczone oświadczyły, że wznowią pomoc tylko wtedy, gdy rząd Somalii weźmie "odpowiedzialność za swoje niedopuszczalne działania i podejmie odpowiednie kroki zaradcze".

Chociaż Stany Zjednoczone wycofały się z kilku organizacji ONZ za prezydentury Donalda Trumpa, nadal pozostają największym płatnikiem składek na rzecz Światowego Programu Żywnościowego , przekazując 2 mld dolarów w 2025 r. - prawie jedną trzecią całkowitego finansowania tej organizacji.

Rośnie liczba osób zagrożonych skrajnym głodem Źródło: Shutterstock

Somalia, spustoszona wojną i pogrążona w chaosie od prawie 35 lat, jest regularnie uznawana przez ONZ jako jeden z najsłabiej rozwiniętych i najuboższych krajów świata.

Rząd Somalii walczy z islamistycznymi bojownikami powiązanymi z Al-Kaidą, próbując odbudować kraj po wyniszczającej wojnie domowej i latach suszy.

