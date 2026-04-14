Ze świata Kluczowy fundusz tnie prognozy i mówi o recesji. "Bardzo niebezpieczny moment"

W obliczu ogromnej niepewności związanej z konfliktem na Bliskim Wschodzie, która zdominowała wiosenne spotkania MFW i Banku Światowego w Waszyngtonie, Fundusz przedstawił trzy scenariusze wzrostu: słabszy, gorszy oraz krytyczny, zależnie od dalszego rozwoju działań wojennych.

Optymistyczny scenariusz

Najbardziej optymistyczny "scenariusz bazowy", zawarty w raporcie World Economic Outlook, zakłada, że wojna w Iranie będzie krótkotrwała. Przewiduje on wzrost PKB w 2026 roku na poziomie 3,1 proc., czyli o 0,2 punktu procentowego mniej niż prognozowano w styczniu. W tym wariancie średnia cena ropy w 2026 roku ma wynieść 82 dol. za baryłkę, co oznaczałoby spadek względem obecnych notowań ropy Brent, oscylujących wokół 100 dol.

MFW zaznaczył, że gdyby nie konflikt na Bliskim Wschodzie, podniósłby prognozę wzrostu o 0,1 punktu procentowego (do 3,4 proc.). Sprzyjać temu miały: trwający boom inwestycyjny w technologię, niższe stopy procentowe, łagodniejsze cła w USA oraz wsparcie fiskalne w niektórych krajach.

Jednak wojna stanowi obecnie znacznie większe zagrożenie dla światowej gospodarki niż pierwsza fala ceł wprowadzonych rok temu przez prezydenta USA Donalda Trumpa - ocenił główny ekonomista MFW, Pierre-Olivier Gourinchas, w wywiadzie dla Reutersa. - To, co dzieje się w Zatoce, ma potencjalnie znacznie większą skalę i to właśnie dokumentują nasze scenariusze - dodał.

"Na granicy światowej recesji"

W "scenariuszu niekorzystnym", zakładającym dłuższy konflikt utrzymujący ceny ropy na poziomie około 100 dol. w tym roku i 75 dol. w 2027 r., MFW przewiduje spadek globalnego wzrostu PKB do 2,5 proc. jeszcze w tym roku. Dla porównania, w styczniu Fundusz prognozował, że cena ropy w 2026 roku spadnie do około 62 dol.

Najczarniejszy z wariantów, "scenariusz krytyczny", zakłada rozszerzenie i pogłębienie konfliktu oraz znacznie wyższe ceny ropy. Doprowadziłoby to do potężnych wstrząsów na rynkach finansowych i zaostrzenia warunków kredytowych, obniżając globalny wzrost gospodarczy do zaledwie 2,0 proc. "Oznaczałoby to sytuację na granicy światowej recesji" - ostrzega MFW, przypominając, że od 1980 roku wzrost spadał poniżej tego poziomu tylko cztery razy (ostatnio w 2009 roku po kryzysie finansowym oraz w 2020 roku w czasie pandemii COVID-19).

Gourinchas wskazał, że w najgorszym scenariuszu wiele krajów znalazłoby się w głębokiej recesji, przy średniej cenie ropy wynoszącej 110 dol. w 2026 roku i 125 dol. w 2027 roku. Tak wysokie ceny utrzymujące się przez dłuższy czas utrwaliłyby przekonanie, że "inflacja zostanie z nami na dłużej", co wywołałoby dalsze podwyżki cen i żądania płacowe. - Taka zmiana oczekiwań inflacyjnych zmusi banki centralne do gwałtownego hamowania, co może być bardziej bolesne niż w 2022 roku - ocenił ekonomista.

Niebezpieczny moment

O prawdopodobieństwie recesji mówił również dyrektor generalny firmy Citadel Ken Griffin.

- To naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczny moment dla światowej gospodarki. Z globalnej perspektywy makroekonomicznej kluczowym kryterium jest przywrócenie stałego przepływu produktów energetycznych z Bliskiego Wschodu bez opłat i bez nękania (transportów). Jeśli cieśnina pozostanie w praktyce zamknięta... przez najbliższe sześć do dwunastu miesięcy, świat skończy w recesji - powiedział Griffin podczas Forum Gospodarki Światowej (Semafor World Economy Forum).

Mimo to MFW zauważa, że jeśli skok cen energii będzie krótki, a oczekiwania inflacyjne pozostaną stabilne, banki centralne mogą zdecydować się na utrzymanie stóp procentowych mimo spowolnienia aktywności gospodarczej, co byłoby de facto złagodzeniem polityki pieniężnej. W scenariuszu krytycznym globalna inflacja w 2026 roku przekroczyłaby 6 proc., podczas gdy w wariancie optymistycznym ma wynieść 4,4 proc.

Prognozy wzrostu dla kluczowych rynków

MFW obniżył prognozę wzrostu dla USA na ten rok do 2,3 proc. (spadek o zaledwie 0,1 punktu procentowego względem stycznia). Pozytywny wpływ obniżek podatków, efekty wcześniejszych cięć stóp procentowych oraz inwestycje w centra danych AI częściowo równoważą tam wyższe koszty energii. W 2027 roku wzrost w USA ma wynieść 2,1 proc.

Strefa euro, która wciąż odczuwa skutki wysokich cen energii po inwazji Rosji na Ukrainę, znacznie mocniej ucierpi z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Prognozy wzrostu obniżono o 0,2 punktu procentowego - do 1,1 proc. w 2026 roku i 1,2 proc. w 2027 roku.

Dla Chin prognoza na 2026 rok wynosi 4,4 proc. Wyższe koszty energii są tam częściowo niwelowane przez niższe amerykańskie cła i rządowe pakiety stymulacyjne. Jednak problemy sektora nieruchomości, kurcząca się siła robocza i spadek produktywności wyhamują chiński wzrost do 4,0 proc. w 2027 roku.

Gospodarki rozwijające się, których PKB jest mocniej uzależnione od ropy, odczują skutki wojny dotkliwiej niż kraje rozwinięte. Ich wzrost w 2026 roku ma spaść o 0,3 punktu procentowego, do poziomu 3,9 proc. Jedynym jasnym punktem wśród rynków wschodzących pozostają Indie, dla których prognozy wzrostu podniesiono do 6,5 proc. Przyczyniła się do tego silna końcówka ubiegłego roku oraz porozumienie z USA w sprawie obniżenia ceł na indyjskie produkty.

MFW ostrzega

Najtrudniejsza sytuacja panuje w samym epicentrum konfliktu - w regionie Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej. Przewiduje się, że tamtejszy wzrost PKB w 2026 roku obniży się o pełne dwa punkty procentowe (do 1,9 proc.). Wśród powodów MFW wymienia zniszczenie infrastruktury i drastyczne ograniczenie eksportu surowców. Prognozowane spadki PKB na 2026 rok wynoszą: 6,1 proc. dla Iranu, 8,6 proc. dla Kataru oraz 6,8 proc. dla Iraku. Przy założeniu krótkiego konfliktu region ma jednak szansę na szybkie odbicie w 2027 roku - ocenia MFW.

MFW zauważa, że rządy będą odczuwać silną pokusę wprowadzania osłon fiskalnych, takich jak zamrożenie cen, dopłaty do paliw czy obniżki podatków. Fundusz ostrzega jednak przed takimi działaniami w obliczu wysokich deficytów i rosnącego zadłużenia publicznego. Gourinchas podkreślił, że chęć ochrony najuboższych jest "w pełni uzasadniona", ale wsparcie musi być bardzo precyzyjne i tymczasowe, aby nie zrujnować fundamentów finansowych państw.

