Ze świata

Szefowa MFW mówi o "polskim cudzie". "Terapia szokowa rzeczywiście działa"

Kristalina Georgiewa
Polska droga do G20. Andrzej Domański i Kristalina Georgiewa o kondycji polskiej gospodarki
Źródło: TVN24
Od miliardów dolarów długu do jednej z najszybciej rozwijających się gospodarek w Europie - szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa chwaliła ostatnie dekady rozwoju gospodarczego nad Wisłą. Skomentowała również zarzuty, jakoby Polska miała sabotować redukcję emisji CO2.

- Polska jako 20. gospodarka świata pod względem nominalnego PKB zasłużyła na członkostwo w G20 i powinna wykorzystać je jako kolejną okazję do przywództwa - powiedziała dyrektor Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa. Podkreśliła, że podaje Polskę jako przykład do naśladowania dla innych państw.

Zdolność do trudnych reform

Georgiewa wystąpiła we wtorek na przyjęciu w polskiej ambasadzie w Waszyngtonie z okazji 40-lecia powrotu Polski do instytucji z Bretton Woods, MFW i Banku Światowego.

Długofalowe skutki wojny. Prognozy dla globalnej gospodarki w dół

Szefowa MFW podkreśliła, że droga Polski od momentu ponownego przystąpienia do Funduszu w 1986 r. - obciążonej wówczas 31 mld dolarów długu - do pozycji jednej z najszybciej rozwijających się gospodarek europejskich pozostaje wzorcem, który instytucja przywołuje, przekonując inne kraje do trudnych reform. Dochód na mieszkańca wzrósł w tym czasie z 40 do 80 proc. średniej unijnej, a nierówności maleją wraz z rozwojem gospodarki - zauważyła Georgiewa, dodając, że Polska będzie wyznaczać przykład innym europejskim gospodarkom.

Georgiewa zaznaczyła, że często powołuje się na "polskie doświadczenie" i "polski cud" w rozmowach z przywódcami państw, w tym ostatnio z prezydentem Argentyny Javierem Mileim po jego wyborze, przekonując go, że "terapia szokowa rzeczywiście działa, trzeba tylko mieć wolę, by ją zastosować".

Georgiewa o polskim węglu

Szefowa MFW odniosła się również do mitu, jakoby Polska miała sabotować redukcję emisji CO2 ze względu na przywiązanie do węgla.

- Dane pokazują coś przeciwnego - wraz ze wzrostem gospodarczym emisje na jednostkę PKB spadły dramatycznie - podkreśliła.

O to kłócą się politycy. Wyjaśniamy

Wiktor Knowski

Zaznaczyła, że Polska jako nominalnie 20. największa gospodarka świata, wywalczyła sobie miejsce w grupie G20 i zasługuje, na to, by tam być. - To kolejna szansa dla Polski, by przewodzić - zaznaczyła.

Swoje wystąpienie szefowa MFW rozpoczęła od osobistej anegdoty. Opowiedziała, że po raz pierwszy odwiedziła Polskę w 1980 r. jako młoda wykładowczyni z Bułgarii. Polscy gospodarze, wobec pustych sklepów, stanęli przed wyzwaniem, jak ugościć zagranicznych gości. Rozwiązanie okazało się typowo polskie - zaproponowali lekcję jazdy samochodem. - I właśnie w Polsce, na małym polskim fiacie, nauczyłam się prowadzić - wspominała szefowa MFW.

Polska droga do G20

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz prezes NBP Adam Glapiński wezmą w czwartek w Waszyngtonie udział w formalnym spotkaniu na poziomie ministrów finansów i szefów banków centralnych G20.

Czwartkowe spotkanie ministrów finansów i szefów banków centralnych G20 odbywa się w połączeniu z wiosennymi spotkaniami Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego. Będzie to pierwsze formalne spotkanie na poziomie ministrów finansów i szefów banków centralnych G20 w czasie prezydencji USA w Grupie.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/WILL OLIVER

Kristalina Georgiewa, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Gospodarka
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica