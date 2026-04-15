Ze świata Szefowa MFW mówi o "polskim cudzie". "Terapia szokowa rzeczywiście działa" Oprac. Wiktor Knowski

Polska droga do G20. Andrzej Domański i Kristalina Georgiewa o kondycji polskiej gospodarki Źródło: TVN24

- Polska jako 20. gospodarka świata pod względem nominalnego PKB zasłużyła na członkostwo w G20 i powinna wykorzystać je jako kolejną okazję do przywództwa - powiedziała dyrektor Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa. Podkreśliła, że podaje Polskę jako przykład do naśladowania dla innych państw.

Zdolność do trudnych reform

Georgiewa wystąpiła we wtorek na przyjęciu w polskiej ambasadzie w Waszyngtonie z okazji 40-lecia powrotu Polski do instytucji z Bretton Woods, MFW i Banku Światowego.

Szefowa MFW podkreśliła, że droga Polski od momentu ponownego przystąpienia do Funduszu w 1986 r. - obciążonej wówczas 31 mld dolarów długu - do pozycji jednej z najszybciej rozwijających się gospodarek europejskich pozostaje wzorcem, który instytucja przywołuje, przekonując inne kraje do trudnych reform. Dochód na mieszkańca wzrósł w tym czasie z 40 do 80 proc. średniej unijnej, a nierówności maleją wraz z rozwojem gospodarki - zauważyła Georgiewa, dodając, że Polska będzie wyznaczać przykład innym europejskim gospodarkom.

Georgiewa zaznaczyła, że często powołuje się na "polskie doświadczenie" i "polski cud" w rozmowach z przywódcami państw, w tym ostatnio z prezydentem Argentyny Javierem Mileim po jego wyborze, przekonując go, że "terapia szokowa rzeczywiście działa, trzeba tylko mieć wolę, by ją zastosować".

Georgiewa o polskim węglu

Szefowa MFW odniosła się również do mitu, jakoby Polska miała sabotować redukcję emisji CO2 ze względu na przywiązanie do węgla.

- Dane pokazują coś przeciwnego - wraz ze wzrostem gospodarczym emisje na jednostkę PKB spadły dramatycznie - podkreśliła.

Zaznaczyła, że Polska jako nominalnie 20. największa gospodarka świata, wywalczyła sobie miejsce w grupie G20 i zasługuje, na to, by tam być. - To kolejna szansa dla Polski, by przewodzić - zaznaczyła.

Swoje wystąpienie szefowa MFW rozpoczęła od osobistej anegdoty. Opowiedziała, że po raz pierwszy odwiedziła Polskę w 1980 r. jako młoda wykładowczyni z Bułgarii. Polscy gospodarze, wobec pustych sklepów, stanęli przed wyzwaniem, jak ugościć zagranicznych gości. Rozwiązanie okazało się typowo polskie - zaproponowali lekcję jazdy samochodem. - I właśnie w Polsce, na małym polskim fiacie, nauczyłam się prowadzić - wspominała szefowa MFW.

Polska droga do G20

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz prezes NBP Adam Glapiński wezmą w czwartek w Waszyngtonie udział w formalnym spotkaniu na poziomie ministrów finansów i szefów banków centralnych G20.

Czwartkowe spotkanie ministrów finansów i szefów banków centralnych G20 odbywa się w połączeniu z wiosennymi spotkaniami Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego. Będzie to pierwsze formalne spotkanie na poziomie ministrów finansów i szefów banków centralnych G20 w czasie prezydencji USA w Grupie.

