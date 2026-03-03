Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Międzynarodowa agencja potwierdza uszkodzenia w irańskim kompleksie nuklearnym

Obiekt jądrowy w Natanz
Bosacki o celach USA w Iranie: numer jeden to całkowite powstrzymanie programu nuklearnego
Na zdjęciach satelitarnych widać pewne uszkodzenia budynków wejściowych do irańskich podziemnych zakładów wzbogacania uranu w Natanz - przekazała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA). Dodała jednak, że nie spodziewa się żadnych skutków radiologicznych.

"Na podstawie najnowszych dostępnych zdjęć satelitarnych MAEA może obecnie potwierdzić pewne niedawne uszkodzenia budynków wejściowych do podziemnych irańskich zakładów wzbogacania paliwa (FEP) w Natanz. Nie przewiduje się żadnych skutków radiologicznych i nie wykryto dodatkowego wpływu na sam zakład, który został poważnie uszkodzony podczas konfliktu w czerwcu" - przekazała oenzetowska agencja we wpisie na platformie X.

Kompleks nuklearny w Natanz

W poniedziałek przedstawiciel Iranu przy MAEA Reza Nadżawi informował, że kompleks nuklearny w Natanz został trafiony w trakcie operacji wojskowej USA i Izraela.

Odnosząc się do tego, szef MAEA Rafael Grossi powiedział, że agencja nie ma żadnych informacji świadczących o uszkodzeniu tego obiektu. Dodał, że agencja jest w ograniczonym kontakcie z Iranem.

Obiekt jądrowy w Natanz
Obiekt jądrowy w Natanz
Źródło: Maxar/Satellite image/2026 Vantor

Ośrodek nuklearny w Natanz, ok. 230 km na południe od Teheranu, to jeden z głównych kompleksów irańskiego programu nuklearnego, służący do wzbogacania uranu.

Składa się z kilku obiektów, w tym podziemnej instalacji wzbogacania paliwa oraz naziemnej instalacji pilotażowego wzbogacania paliwa. Został on uszkodzony podczas wojny między Izraelem a Iranem w czerwcu 2025 r.

Konflikt na Bliskim Wschodzie

W sobotę rano Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Zaatakowana została m.in. siedziba najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneia w Teheranie, który został zabity, oraz irańskie cele wojskowe, w tym obiekty nuklearne.

Iran w odpowiedzi zaatakował Izrael i amerykańskie bazy w kilku krajach Bliskiego Wschodu

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Obiekt jądrowy w Natanz
Iran twierdzi, że ich obiekt jądrowy został trafiony
TVN24
Siły Obronne Izraela przeprowadziły zakrojoną na szeroką skalę operację uderzeniową, w której zaatakowano setki celów w zachodnim Iranie
Izrael pokazał nagranie z nalotu na Iran
TVN24
trump
"Kiedy skończymy, przejmijcie rządy". Oświadczenie Trumpa
TVN24
OGLĄDAJ: Co wydarzyło się w ostatnich godzinach? Jak wyglądają powroty Polaków do kraju? Oglądaj TVN24
ingest-08_20260303110142(1804)_aac-0001

Co wydarzyło się w ostatnich godzinach? Jak wyglądają powroty Polaków do kraju? Oglądaj TVN24

ingest-08_20260303110142(1804)_aac-0001
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Paulina Karpińska/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Maxar/Satellite image/2026 Vantor

Udostępnij:
Tagi:
IranBroń atomowaEnergetyka atomowa
Zobacz także:
PLL LOT, samolot
Loty do Dubaju, Rijadu i Tel Awiwu. Nowe informacje od polskiego przewoźnika
Z kraju
shutterstock_2577151519
Jak zmienią się stopy procentowe? "Na taki ruch wskazują ostatnie wypowiedzi"
Z kraju
Giełda w Korei Południowej - maklerzy przy pracy
Czerwono na giełdach. "To wydłuży na rynkach okresy szoków"
Rynki
poznan samolot
Kolejny samolot z Dubaju wylądował w Polsce
Turystyka
shutterstock_624497975
Co ze złotym? Kontynuacja trendu
Pieniądze
Rosyjska ropa naftowa znów ratuje gospodarkę Kuby
Wstrząsy na rynku ropy. A najsilniejsze uderzenia "dopiero nadejdą"
Rynki
Drogówka zapowiada wzmożone kontrole w majówkę (zdj. ilustracyjne)
Rewolucja na drogach. Od dziś zmiany w przepisach
Moto
Plac Valiasr w Teheranie
Odcięci od sieci. Kara śmierci za omijanie blokady
Robert Fico, Viktor Orban
"Europa musi zdecydować, po czyjej stronie stanie"
shutterstock_1690908274
Gorąco w cieśninie Ormuz. Iran grozi podpalaniem statków
Marcin Celejewski
Grupa Azoty z nowym zarządem i prezesem
Z kraju
Radosław Sikorski
Sikorski: stanowczo apelujemy
Turystyka
Larnaka, Cypr
MSZ ostrzega przed podróżą do kolejnego kraju. "Nie można wykluczyć nagłego zamknięcia"
shutterstock_2688189263
Gigant inwestuje. Akcje w górę
Tech
Karol Nawrocki, Przemysław Czarnek
Komitet wyborczy Karola Nawrockiego ukarany
Z kraju
PREMIUM MARK ZUCKERBERG / FACEBOOK smartfon dziecko shutterstock_172896839
Zakaz mediów społecznościowych. Władze zaczynają konsultacje
Tech
Karol Nawrocki
Prezydent: tego żądam od rządu
Z kraju
orlen - MOZCO Mateusz Szymanski shutterstock_2293077545
PiS o paliwie, Orlen odpowiada. "Niczego bardziej rosyjsko-propagandowego nie zobaczycie"
Z kraju
shutterstock_2507781763
Ceny gazu poszybowały
Rynki
lotnisko dubaj s shutterstock_1077788411
Zjednoczone Emiraty Arabskie luzują restrykcje w przestrzeni powietrznej
Dubaj, ZEA
"Najbezpieczniej jest pozostać na miejscu". Apel rzecznika MSZ
Turystyka
shutterstock_1759948577
"Znacząca eskalacja konfliktu". Armia "podniosła poziom gotowości do maksymalnego"
Viktor Orban patrzy na zdjęcia satelitarne
Orban nie odpuszcza. "Ponownie wzywam prezydenta Zełenskiego"
Samolot Emirates w Pradze
Loty na Bliski Wschód. Ekspert o tym, co mają zrobić podróżni
Wiktor Knowski
Sam Altman
Anthropic z zakazem. Pentagon wybiera OpenAI
Tech
Donald Trump
Atak na Iran a sztuczna inteligencja. Claude użyty mimo zakazu Białego Domu
Tech
shutterstock_2449894531
Cypryjskie lotnisko wznawia pracę
Najnowsze
shutterstock_1593906862
Mają wypłynąć na "bezpieczne wody". Armator wycofuje statki
Dubaj
Ataki Iranu. Problem łączności w ZEA i Bahrajnie
Tech
01 1230 lotnisko chopina-0039
LOT zawiesza rejsy na Bliski Wschód. Dubaj i Rijad na liście
Turystyka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica