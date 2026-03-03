Międzynarodowa agencja potwierdza uszkodzenia w irańskim kompleksie nuklearnym

"Na podstawie najnowszych dostępnych zdjęć satelitarnych MAEA może obecnie potwierdzić pewne niedawne uszkodzenia budynków wejściowych do podziemnych irańskich zakładów wzbogacania paliwa (FEP) w Natanz. Nie przewiduje się żadnych skutków radiologicznych i nie wykryto dodatkowego wpływu na sam zakład, który został poważnie uszkodzony podczas konfliktu w czerwcu" - przekazała oenzetowska agencja we wpisie na platformie X.
Kompleks nuklearny w Natanz
W poniedziałek przedstawiciel Iranu przy MAEA Reza Nadżawi informował, że kompleks nuklearny w Natanz został trafiony w trakcie operacji wojskowej USA i Izraela.
Odnosząc się do tego, szef MAEA Rafael Grossi powiedział, że agencja nie ma żadnych informacji świadczących o uszkodzeniu tego obiektu. Dodał, że agencja jest w ograniczonym kontakcie z Iranem.
Ośrodek nuklearny w Natanz, ok. 230 km na południe od Teheranu, to jeden z głównych kompleksów irańskiego programu nuklearnego, służący do wzbogacania uranu.
Składa się z kilku obiektów, w tym podziemnej instalacji wzbogacania paliwa oraz naziemnej instalacji pilotażowego wzbogacania paliwa. Został on uszkodzony podczas wojny między Izraelem a Iranem w czerwcu 2025 r.
Konflikt na Bliskim Wschodzie
W sobotę rano Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Zaatakowana została m.in. siedziba najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneia w Teheranie, który został zabity, oraz irańskie cele wojskowe, w tym obiekty nuklearne.
Iran w odpowiedzi zaatakował Izrael i amerykańskie bazy w kilku krajach Bliskiego Wschodu
