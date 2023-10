Skarbówka domaga się zapłaty wielkiego podatku. Gigant odpowiada

Roszczenia amerykańskiego fiskusa dotyczą działalności w okresie pomiędzy 2004 a 2013 rokiem. Microsoft stwierdził, że roszczenia IRS odnoszą się do spraw będących obecnie przedmiotem sporu między spółką a amerykańskim organem podatkowym, który sprawdza, w jaki sposób Microsoft rozdzielał swoje zyski pomiędzy różne kraje i jurysdykcje podatkowe.

We wpisie zamieszczonym na korporacyjnym blogu Microsoft poinformował, że zmienił swoje praktyki, a "kwestie podniesione przez IRS odnoszą się do przeszłości, ale nie do obecnych praktyk".