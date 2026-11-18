Ze świata Seria awarii w USA. Biały Dom wskazał ich przyczynę Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Wielka awaria Microsoftu. Rozmowa z Piotrem Koniecznym z portalu niebezpiecznik.pl Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Darek Delmanowicz

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Jay Clayton wystąpił przed komisją ds. bezpieczeństwa narodowego Izby Reprezentantów podczas wysłuchania poświęconego zagrożeniom dla USA 25 lat po zamachach z 11 września. Wielokrotnie odnosił się do serii awarii systemów informatycznych, które dotknęły m.in. Microsoft, Apple, banki i linie lotnicze.

We wtorek problemy wystąpiły również w wewnętrznej sieci Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA), wykorzystywanej do przesyłania informacji niejawnych.

- Rozumiem, że moment wystąpienia tych incydentów może budzić wątpliwości, i tak powinno być – powiedział Clayton. - Ale na podstawie tego, co wiemy dzisiaj, po przeprowadzeniu gruntownej analizy cyfrowej, są to oddzielne przerwy w świadczeniu usług związane z konserwacją i zmianami technicznymi. Nie są to skoordynowane ani sponsorowane przez państwa ataki - dodał.

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Dopytywany przez kongresmenów Clayton zaznaczył, że ma "bardzo wysoki" poziom pewności co do tej oceny. Jak wyjaśnił, po zbadaniu poszczególnych awarii w żadnym przypadku nie znaleziono śladów wskazujących na cyberatak.

Rosną obawy o ataki z użyciem AI

Urzędnik odpowiadający za koordynację służb wywiadowczych USA przyznał jednak, że sztuczna inteligencja znacznie zwiększa "szybkość, skalę i wyrafinowanie ofensywnych i defensywnych operacji cybernetycznych".

Na AI jako pośrednią przyczynę problemów wskazał również urzędnik Białego Domu podczas środowego briefingu prasowego. Jak wyjaśnił, część awarii ma być skutkiem prób aktualizowania i zabezpieczania systemów przez firmy obawiające się fali cyberataków z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Federalne Biuro Śledcze ponowiło we wtorek ostrzeżenie skierowane do przedsiębiorstw. Dotyczyło ono cyberprzestępców wykorzystujących narzędzie AI Artex do automatyzowania ataków.

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Zagrożenie ze strony Iranu

Podczas środowego wystąpienia Clayton był również pytany o doniesienia dotyczące przygotowywania przez Iran planów ataków chemicznych lub radiologicznych w Waszyngtonie. Odmówił odniesienia się do konkretnych informacji, przyznał jednak, że zagrożenie śmiercionośnymi atakami ze strony Iranu - zarówno na terytorium USA, jak i poza granicami kraju - znacząco wzrosło.

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W odpowiedzi na konkretne informacje dotyczące planów zamachu minister finansów Scott Bessent przeprowadził się w ostatnich dniach ze swojego domu na teren bazy wojskowej.

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