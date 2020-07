"Skopię ci tyłek". Ekscentryczny miliarder wyzwany do walki przez aktora

Konflikt z Johnnym Deppem

Mickey Rourke odniósł się w ten sposób do wywiadu, którego Elon Musk udzielił dziennikowi "New York Timesowi". Konkretnie do wypowiedzi miliardera, że ten jest gotów spotkać się z Johnny’m Deppem w klatce MMA, by tam wyjaśnić sobie wszelkie nieporozumienia. Musk zareagował tak na pytanie, jak się poczuł, gdy aktor zagroził mu ucięciem "męskości" (w reakcji na domniemany romans przedsiębiorcy z Amber Heard, gdy była ona jeszcze żoną Deppa).