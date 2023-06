Mick Jagger sprzedaje dom

czytaj dalej

Wpływy z tak zwanej daniny solidarnościowej, czyli podatku, do którego zapłaty zobowiązane są osoby najlepiej zarabiające, wyniosły w 2022 roku 2,8 miliarda złotych - wynika z odpowiedzi wiceministra finansów Artura Sobonia na interpelację poselską. To wzrost o 200 milionów złotych w stosunku do danych z roku 2021.