Szef linii Ryanair Michael O'Leary zaatakowany ciastem. "To moje ulubione!"

Dyrektor generalny linii lotniczych Ryanair Michael O'Leary został w czwartek uderzony tortem w twarz przez aktywistów klimatycznych. - To najcieplejsze powitanie, z jakim kiedykolwiek spotkałem się w Belgii – powiedział dziennikarzom szef irlandzkiego przewoźnika, komentując zajście, do którego doszło przed siedzibą Komisji Europejskiej w Brukseli.

O'Leary miał się spotkać w czwartek z dziennikarzami przed jednym z budynków KE. Zanim jednak do tego doszło został zaatakowany ciastem z kremem przez aktywistów klimatycznych. - Witajcie w Belgii, zatrzymajcie zanieczyszczenia – krzyczeli działacze i dwukrotnie uderzyli Irlandczyka tortem w twarz. Kiedy dziennikarze zapytali, co O'Leary sądzi o tej akcji powiedział, że było to najcieplejsze powitanie z jakim kiedykolwiek spotkał się w Belgii. - Zresztą lubię ciasto z kremem, to moje ulubione! – mówił niezrażony szef linii lotniczej. - Dam im jednak wskazówkę, następnym razem zamiast sztucznego kremu z soi użyjcie kremu irlandzkiego na bazie nabiału. Smakuje znacznie lepiej – ironizował dyrektor generalny Ryanaira.