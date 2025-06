Miał być szefem NASA. Trump wycofał kandydaturę miliardera

Donald Trump wycofał kandydaturę Jareda Isaacmana na szefa agencji kosmicznej NASA. "Wkrótce ogłoszę nowego kandydata, który będzie zgodny z misją" - napisał prezydent USA. Według "New York Timesa" powodem zmiany decyzji są donacje Isaacamana na rzecz Demokratów.

Dowiedział się, że wpłacał on pieniądze na kampanie Demokratów

Jak pisze "New York Times", Trump miał zwrócić się przeciwko swojemu kandydatowi po tym, jak dowiedział się, że w przeszłości wpłacał on pieniądze na kampanie prominentnych polityków Demokratów, w tym byłego astronauty, senatora Marka Kelly'ego.

Do decyzji prezydenta doszło zaledwie na kilka dni przed spodziewanym głosowaniem nad zatwierdzeniem kandydatury Isaacmana w Senacie, gdzie - jak się do niedawna spodziewano - miał on uzyskać wymaganą większość głosów. W rezultacie amerykańska agencja kosmiczna prawdopodobnie pozostanie bez pełnoprawnego szefa przez kolejne miesiące.