Chłodny front dotarł do Hawany, stolicy Kuby (wideo bez dźwięku) Źródło: PAP/EPA/ERNESTO MASTRASCUSA

Meksyk stał się największym dostawcą ropy na Kubę, gdy w wyniku amerykańskiej blokady w grudniu zeszłego roku Wenezuela przestała wysyłać surowiec na wyspę.

Kryzys na Kubie a sankcje USA

30 stycznia prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze, które uruchomiło sankcje na towary z krajów, które sprzedają albo w inny sposób przekazują Kubie ropę.

- Nie można dusić narodu w ten sposób, to bardzo niesprawiedliwe - stwierdziła na konferencji prasowej Sheinbaum.

Dodała też: - Będziemy nadal udzielać wsparcia i podejmować wszelkie niezbędne działania dyplomatyczne, aby przywrócić dostawy ropy (na Kubę).

Hawana, Kuba Źródło: PAP/EPA/ERNESTO MASTRASCUSA

Represje USA i negocjacje

Rząd Sheinbaum negocjuje z Waszyngtonem sposób dostarczania ropy naftowej na Kubę bez narażania się na represje ze strony USA, które są głównym partnerem handlowym Meksyku.

Sheinbaum niedawno ostrzegała, że amerykańskie groźby mogą wywołać na wyspie poważny kryzys humanitarny. W niedzielę Meksyk poinformował, że wysłał na pokładzie dwóch swoich okrętów ponad 814 ton żywności dla ludności Kuby.

Kuba boryka się z bardzo poważnym kryzysem energetycznym. W piątek rząd tego kraju ogłosił szereg środków nadzwyczajnych, w tym czterodniowy tydzień pracy i telepracę w administracji i przedsiębiorstwach państwowych, a także ograniczenia w sprzedaży paliwa.

Opracował Wiktor Knowski/kris