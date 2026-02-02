Logo TVN24
Ze świata

Kraj w kryzysie, według Trumpa wkrótce upadnie. "Sprawa dotyczy fundamentalnej pomocy"

Deszczowa pogoda w Hawanie na Kubie
Trump naciska na Kubę: przyjdą do nas i zawrą układ
Źródło: Reuters
Meksyk wyśle na Kubę żywność i inne towary pierwszej potrzeby w ramach pomocy humanitarnej - przekazała meksykańska prezydentka Claudia Sheinbaum. Dodała, że jej rząd zabiega o wznowienie dostaw ropy, które wstrzymano z powodu gróźb celnych USA.

- Planujemy w tym tygodniu pomoc humanitarną dla Kuby (...) złożoną z żywności i innych produktów - powiedziała prezydentka Meksyku w czasie wizyty w stanie Sonora w niedzielę.

"Sprawa dotyczy fundamentalnej pomocy humanitarnej"

Zaznaczyła, że jej rząd stara się porozumieć z władzami Stanów Zjednoczonych, by "rozwiązać w sposób dyplomatyczny wszystkie kwestie dotyczące dostaw ropy naftowej ze względów humanitarnych".

- Poszukujemy wszelkich dróg dyplomatycznych, ponieważ, jak już mówiliśmy, sprawa dotyczy fundamentalnej pomocy humanitarnej dla wyspy, a tymczasem wyślemy inne towary, które są niezbędne Kubańczykom - dodała Sheinbaum.

TVN24
Kuba zagrożona kryzysem humanitarnym

Rządzona przez komunistyczny reżim i pogrążona w kryzysie gospodarczym Kuba jest niemal całkowicie uzależniona od importu paliw, potrzebnych do produkcji prądu, napędzania transportu i łączności. Po zablokowaniu przez USA dostaw ropy z Wenezueli Meksyk stał się głównym dostawcą paliwa na wyspę.

Prezydent USA Donald Trump podpisał w ubiegłym tygodniu rozporządzenie wykonawcze, uruchamiające proces nakładania sankcji na towary z krajów, które przekazują ropę Kubie. Według części mediów Waszyngton szuka sposobu na doprowadzenie do upadku reżimu w Hawanie.

- Kuba wkrótce upadnie. Kuba to kraj, który jest naprawdę bliski upadku. Dostawali pieniądze od Wenezueli, dostawali ropę od Wenezueli, a teraz już jej nie dostają - mówił jeszcze w ubiegłym tygodniu Trump.

Deszczowa pogoda w Hawanie na Kubie
Deszczowa pogoda w Hawanie na Kubie
Źródło: PAP/EPA/ERNESTO MASTRASCUSA

Ropa z Meksyku dla Kuby

Sheinbaum ostrzegała, że karanie cłami państw dostarczających Kubie ropę może doprowadzić do poważnego kryzysu humanitarnego na wyspie. Podkreślała jednocześnie, że nie chce narażać Meksyku na dodatkowe cła.

Meksyk wysyła Kubie ropę od 1993 roku, ale w 2024 roku znacznie zwiększył transporty, prowadzone częściowo w ramach pomocy humanitarnej. Z dostępnych danych wynika, że Meksyk przekazywał wyspie około 17 tys. baryłek ropy dziennie, co pokrywało mniej więcej jedną piątą zapotrzebowania - podał dziennik "El Pais".

pc

Opracował: Bartłomiej Ciepielewski/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ERNESTO MASTRASCUSA

MeksykKubaUSA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica