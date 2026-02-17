Sąsiedzi dogadują się za plecami USA. "Będziemy przygotowywać plan działania"

Trump: Kanada żyje ze względu na Stany Zjednoczone Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Ebrard rozmawiał w poniedziałek o tej sprawie w mieście Meksyk z kanadyjskim ministrem handlu Dominikiem LeBlankiem.

"Plan działania Meksyku i Kanady"

- W ciągu najbliższego miesiąca będziemy przygotowywać plan działania Meksyku i Kanady, który ma na celu zwiększenie inwestycji, handlu, ograniczenie trudności regulacyjnych oraz ułatwienie inwestycji - powiedział Ebrard na konferencji prasowej.

Ebrard dodał, że delegacja meksykańskiego ministerstwa finansów ma w planach wizytę w Kanadzie, aby kontynuować rozmowy.

Dominique LeBlanc i Marcelo Ebrard Źródło: PAP/EPA/ISAAC ESQUIVEL

Relacje Kanady i Meksyku

Relacje handlowe Kanady z Meksykiem znacznie rozwinęły się od czasu zawarcia Północnoamerykańskiego Układu o Wolnym Handlu w 1994 roku (NAFTA). Meksyk w Kanadzie jest postrzegany jako trzeci co do wielkości partner handlowy, jest też trzecim co do wielkości źródłem importu z Kanady, z towarami o wartości 74 mld dolarów w 2024 roku.

Sąsiedzi USA zacieśniają współpracę i dogadują się bez udziału Stanów Zjednoczonych, gdyż zarówno w Meksyku, jak i Kanadzie narastają obawy, że prezydent Donald Trump będzie chciał się wycofać z NAFTA.

W zeszłym tygodniu przedstawiciel USA ds. handlu Jamieson Greer zapowiedział, że będzie prowadził dalsze rozmowy oddzielnie z Kanadą i Meksykiem, i skarżył się, że Ottawa jest trudniejszym partnerem w negocjacjach.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Paulina Karpińska/kris