Ameryka Łacińska bardziej atrakcyjna dla inwestorów? "Trend jest wyraźny"

Obalenie przez USA wenezuelskiego prezydenta Nicolasa Maduro w sobotę 3 stycznia sprawiło, że zadłużenie południowoamerykańskiego kraju gwałtownie wzrosło. Nowo powołany rząd tymczasowy został jednocześnie zobowiązany do ścisłej współpracy z Waszyngtonem. Z kolei jeszcze w drugiej połowie ubiegłego roku Donald Trump zadecydował o wsparciu prezydenta Argentyny Javiera Milei - swojego ideologicznego sojusznika - kwotą do 40 mld dolarów. Posunięcie okazało się korzystne, partia Mileiego odniosła triumf w październikowych wyborach uzupełniających.

Akcje i waluty Ameryki Łacińskiej idą w górę

W poprzednich latach tego typu interwencje wywołałyby sprzeciw wobec zaawansowanej ingerencji w interesy innych państw, jednak obecnie reakcja jest stosunkowo stonowana, a nastroje polityczne na giełdzie przesunięte są w prawo, jak zauważył Reuters. Inwestorzy liczą, że zwrot Ameryki Łacińskiej ku popierającej USA prawicy spowoduje wzrost wartości aktywów finansowych w regionie. Ich zdaniem rośnie szansa, że rządy dokonają zmian sprzyjających rynkowi.

- Obserwujemy, że w Ameryce Łacińskiej zmiany idą falami i trendami. Obecnie wyraźny jest trend, że region zmierza od lewicy w stronę prawicy - ocenił Robert Koenigsberger, dyrektor inwestycyjny i partner zarządzający w firmie Gramercy.

Jego zdaniem to może sprawić, że inwestorzy zwiększą swoje zaangażowanie i będą oczekiwali konsolidacji fiskalnej i reform w regulacjach rynku w całym regionie.

Wśród ekspertów dominuje pogląd, że zmiany polityczne w Ameryce Łacińskiej zachodzą cyklicznie i w skali całego bloku, nie w poszczególnych państwach. W ostatnich wyborach w Ekwadorze, Argentynie i Chile zwyciężyły partie prawicowe, co z kolei sprawiło, że wzrosła wartość ich akcji, walut i obligacji. Powrót do ortodoksyjnej polityki pieniężnej i dyscypliny fiskalnej wspiera nawet kraje kierowane przez lewicowe rządy, jak w Brazylii i Meksyku. Real brazylijski i peso meksykańskie były najlepiej radzącymi sobie walutami rynków wschodzących w 2025 roku. Z kolei w tej kategorii państw pod względem aprecjacji akcji triumfy święciły Kolumbia, Peru i Chile.

Lewicowe rządy starają się ułaskawić Trumpa

Odsunięcie Maduro od władzy zostało pozytywnie przyjęte przez inwestorów, jak stwierdził Graham Stock, strateg w firmie zarządzającej aktywami RBC BlueBay.

- To wzmacnia oczekiwania, że nastąpi zwrot w regionie ku rządom bardziej przyjaznym rynkom - powiedział.

Inwestorzy będą uważnie obserwowali wybory, do których dojdzie w tym roku w Ameryce Południowej - konkretnie w Kolumbii, Peru i pod koniec roku w Brazylii. Kolumbia jest szczególnie narażona na skutki sytuacji w sąsiedniej Wenezueli, jak zauważył Reuters. W marcu odbędą się tam wybory do Kongresu, a w maju prezydenckie. Lewicowy przywódca kraju Gustavo Petro pozostaje w napiętych relacjach z Trumpem. W październiku został objęty amerykańskimi sankcjami i nie może ubiegać się o reelekcję.

Jak ocenił Reuters, w rzeczywistości nawet lewicowi prezydenci starają się zawrzeć porozumienia lub uspokoić amerykańskiego prezydenta. Rząd Kolumbii obiecał w ostatnich dniach, że będzie współpracował z Waszyngtonem w walce z handlem narkotykami.

- Lewicowi przywódcy prawdopodobnie nieustannie oglądają się za siebie - powiedział Brain Jacobsen, główny stratego ekonomiczny w Annex Wealth Management.

"Zbyt twarda polityka USA będzie błędna"

Jego zdaniem rządy w regionie poszukują inwestycji zgodnych ze strategicznymi priorytetami USA, a głównymi beneficjentami będą prawdopodobnie międzynarodowe firmy zajmujące się rozwojem infrastruktury i wydobyciem surowców.

Aktywa związane z zasobami naturalnymi powinny osiągać lepsze wyniki, podobnie jak banki, jak ocenił z kolei Marko Papic, ekspert z firmy analitycznej BCA Research.

- Sektor prywatny w Ameryce Łacińskiej zmniejszył swoje zadłużenie, co może przynieść korzyści również instytucjom finansowym - powiedział.

Ostrzegł jednocześnie, że entuzjazm inwestorów zależy od tego, czy Trump nie przybierze zbyt agresywnej postawy.

- Błędem byłoby poleganie przez Stany Zjednoczone wyłącznie na twardym podejściu. To może wywołać negatywne reakcje związane z obawami o suwerenność. Miejmy nadzieję, że administracja Trumpa znajdzie jakiś kompromis - stwierdził analityk.

