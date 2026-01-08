Ameryka Łacińska bardziej atrakcyjna dla inwestorów? "Trend jest wyraźny"

Obalenie przez USA wenezuelskiego prezydenta Nicolasa Maduro w sobotę 3 stycznia sprawiło, że zadłużenie południowoamerykańskiego kraju gwałtownie wzrosło. Nowo powołany rząd tymczasowy został jednocześnie zobowiązany do ścisłej współpracy z Waszyngtonem. Z kolei jeszcze w drugiej połowie ubiegłego roku Donald Trump zadecydował o wsparciu prezydenta Argentyny Javiera Milei - swojego ideologicznego sojusznika - kwotą do 40 mld dolarów. Posunięcie okazało się korzystne, partia Mileiego odniosła triumf w październikowych wyborach uzupełniających.
Akcje i waluty Ameryki Łacińskiej idą w górę
W poprzednich latach tego typu interwencje wywołałyby sprzeciw wobec zaawansowanej ingerencji w interesy innych państw, jednak obecnie reakcja jest stosunkowo stonowana, a nastroje polityczne na giełdzie przesunięte są w prawo, jak zauważył Reuters. Inwestorzy liczą, że zwrot Ameryki Łacińskiej ku popierającej USA prawicy spowoduje wzrost wartości aktywów finansowych w regionie. Ich zdaniem rośnie szansa, że rządy dokonają zmian sprzyjających rynkowi.
- Obserwujemy, że w Ameryce Łacińskiej zmiany idą falami i trendami. Obecnie wyraźny jest trend, że region zmierza od lewicy w stronę prawicy - ocenił Robert Koenigsberger, dyrektor inwestycyjny i partner zarządzający w firmie Gramercy.
Jego zdaniem to może sprawić, że inwestorzy zwiększą swoje zaangażowanie i będą oczekiwali konsolidacji fiskalnej i reform w regulacjach rynku w całym regionie.
Wśród ekspertów dominuje pogląd, że zmiany polityczne w Ameryce Łacińskiej zachodzą cyklicznie i w skali całego bloku, nie w poszczególnych państwach. W ostatnich wyborach w Ekwadorze, Argentynie i Chile zwyciężyły partie prawicowe, co z kolei sprawiło, że wzrosła wartość ich akcji, walut i obligacji. Powrót do ortodoksyjnej polityki pieniężnej i dyscypliny fiskalnej wspiera nawet kraje kierowane przez lewicowe rządy, jak w Brazylii i Meksyku. Real brazylijski i peso meksykańskie były najlepiej radzącymi sobie walutami rynków wschodzących w 2025 roku. Z kolei w tej kategorii państw pod względem aprecjacji akcji triumfy święciły Kolumbia, Peru i Chile.
Lewicowe rządy starają się ułaskawić Trumpa
Odsunięcie Maduro od władzy zostało pozytywnie przyjęte przez inwestorów, jak stwierdził Graham Stock, strateg w firmie zarządzającej aktywami RBC BlueBay.
- To wzmacnia oczekiwania, że nastąpi zwrot w regionie ku rządom bardziej przyjaznym rynkom - powiedział.
Inwestorzy będą uważnie obserwowali wybory, do których dojdzie w tym roku w Ameryce Południowej - konkretnie w Kolumbii, Peru i pod koniec roku w Brazylii. Kolumbia jest szczególnie narażona na skutki sytuacji w sąsiedniej Wenezueli, jak zauważył Reuters. W marcu odbędą się tam wybory do Kongresu, a w maju prezydenckie. Lewicowy przywódca kraju Gustavo Petro pozostaje w napiętych relacjach z Trumpem. W październiku został objęty amerykańskimi sankcjami i nie może ubiegać się o reelekcję.
Jak ocenił Reuters, w rzeczywistości nawet lewicowi prezydenci starają się zawrzeć porozumienia lub uspokoić amerykańskiego prezydenta. Rząd Kolumbii obiecał w ostatnich dniach, że będzie współpracował z Waszyngtonem w walce z handlem narkotykami.
- Lewicowi przywódcy prawdopodobnie nieustannie oglądają się za siebie - powiedział Brain Jacobsen, główny stratego ekonomiczny w Annex Wealth Management.
"Zbyt twarda polityka USA będzie błędna"
Jego zdaniem rządy w regionie poszukują inwestycji zgodnych ze strategicznymi priorytetami USA, a głównymi beneficjentami będą prawdopodobnie międzynarodowe firmy zajmujące się rozwojem infrastruktury i wydobyciem surowców.
Aktywa związane z zasobami naturalnymi powinny osiągać lepsze wyniki, podobnie jak banki, jak ocenił z kolei Marko Papic, ekspert z firmy analitycznej BCA Research.
- Sektor prywatny w Ameryce Łacińskiej zmniejszył swoje zadłużenie, co może przynieść korzyści również instytucjom finansowym - powiedział.
Ostrzegł jednocześnie, że entuzjazm inwestorów zależy od tego, czy Trump nie przybierze zbyt agresywnej postawy.
- Błędem byłoby poleganie przez Stany Zjednoczone wyłącznie na twardym podejściu. To może wywołać negatywne reakcje związane z obawami o suwerenność. Miejmy nadzieję, że administracja Trumpa znajdzie jakiś kompromis - stwierdził analityk.
Autorka/Autor: skib/ams
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Giongi63/Shutterstock