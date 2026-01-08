Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Ameryka Łacińska bardziej atrakcyjna dla inwestorów? "Trend jest wyraźny"

Wenezuela
Maciej Woroch o amerykańskim planie wobec Wenezueli
Źródło: TVN24
Działania prezydenta USA Donalda Trumpa w Wenezueli i Argentynie przyczyniają się do umacniania prawicy w regionie Ameryki Łacińskiej. To z kolei sprawia, że rośnie prawdopodobieństwo napływu zagranicznego kapitału, ponieważ inwestorzy liczą na reformy sprzyjające rynkowi - przekazał Reuters.

Obalenie przez USA wenezuelskiego prezydenta Nicolasa Maduro w sobotę 3 stycznia sprawiło, że zadłużenie południowoamerykańskiego kraju gwałtownie wzrosło. Nowo powołany rząd tymczasowy został jednocześnie zobowiązany do ścisłej współpracy z Waszyngtonem. Z kolei jeszcze w drugiej połowie ubiegłego roku Donald Trump zadecydował o wsparciu prezydenta Argentyny Javiera Milei - swojego ideologicznego sojusznika - kwotą do 40 mld dolarów. Posunięcie okazało się korzystne, partia Mileiego odniosła triumf w październikowych wyborach uzupełniających.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ćwiczenia amerykańskich żołnierzy (zdjęcie ilustracyjne)
Trump ogłasza ambitny budżet zbrojeniowy. "Wojsko marzeń"
Marco Rubio
Plan na Wenezuelę. Trzy punkty Marca Rubio
TVN24
Tankowiec Bella1/Marinera został zajęty przez służby USA
USA przejęły tankowiec. Rosjanie się spóźnili, teraz mają żądania
TVN24

Akcje i waluty Ameryki Łacińskiej idą w górę

W poprzednich latach tego typu interwencje wywołałyby sprzeciw wobec zaawansowanej ingerencji w interesy innych państw, jednak obecnie reakcja jest stosunkowo stonowana, a nastroje polityczne na giełdzie przesunięte są w prawo, jak zauważył Reuters. Inwestorzy liczą, że zwrot Ameryki Łacińskiej ku popierającej USA prawicy spowoduje wzrost wartości aktywów finansowych w regionie. Ich zdaniem rośnie szansa, że rządy dokonają zmian sprzyjających rynkowi.

- Obserwujemy, że w Ameryce Łacińskiej zmiany idą falami i trendami. Obecnie wyraźny jest trend, że region zmierza od lewicy w stronę prawicy - ocenił Robert Koenigsberger, dyrektor inwestycyjny i partner zarządzający w firmie Gramercy.

Jego zdaniem to może sprawić, że inwestorzy zwiększą swoje zaangażowanie i będą oczekiwali konsolidacji fiskalnej i reform w regulacjach rynku w całym regionie.

Wśród ekspertów dominuje pogląd, że zmiany polityczne w Ameryce Łacińskiej zachodzą cyklicznie i w skali całego bloku, nie w poszczególnych państwach. W ostatnich wyborach w Ekwadorze, Argentynie i Chile zwyciężyły partie prawicowe, co z kolei sprawiło, że wzrosła wartość ich akcji, walut i obligacji. Powrót do ortodoksyjnej polityki pieniężnej i dyscypliny fiskalnej wspiera nawet kraje kierowane przez lewicowe rządy, jak w Brazylii i Meksyku. Real brazylijski i peso meksykańskie były najlepiej radzącymi sobie walutami rynków wschodzących w 2025 roku. Z kolei w tej kategorii państw pod względem aprecjacji akcji triumfy święciły Kolumbia, Peru i Chile.

Lewicowe rządy starają się ułaskawić Trumpa

Odsunięcie Maduro od władzy zostało pozytywnie przyjęte przez inwestorów, jak stwierdził Graham Stock, strateg w firmie zarządzającej aktywami RBC BlueBay.

- To wzmacnia oczekiwania, że nastąpi zwrot w regionie ku rządom bardziej przyjaznym rynkom - powiedział.

Inwestorzy będą uważnie obserwowali wybory, do których dojdzie w tym roku w Ameryce Południowej - konkretnie w Kolumbii, Peru i pod koniec roku w Brazylii. Kolumbia jest szczególnie narażona na skutki sytuacji w sąsiedniej Wenezueli, jak zauważył Reuters. W marcu odbędą się tam wybory do Kongresu, a w maju prezydenckie. Lewicowy przywódca kraju Gustavo Petro pozostaje w napiętych relacjach z Trumpem. W październiku został objęty amerykańskimi sankcjami i nie może ubiegać się o reelekcję.

Jak ocenił Reuters, w rzeczywistości nawet lewicowi prezydenci starają się zawrzeć porozumienia lub uspokoić amerykańskiego prezydenta. Rząd Kolumbii obiecał w ostatnich dniach, że będzie współpracował z Waszyngtonem w walce z handlem narkotykami.

- Lewicowi przywódcy prawdopodobnie nieustannie oglądają się za siebie - powiedział Brain Jacobsen, główny stratego ekonomiczny w Annex Wealth Management.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
złoto
Tony złota Wenezueli i spór o miliardy. "Jawne piractwo"
Ludzie jadą motocyklem obok muralu przedstawiającego prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro w Caracas
Przydacz o ataku USA na Wenezuelę: raczej patrzę na to jako wydarzenie pozytywne niż negatywne
TVN24
Donald Trump podczas konferencji prasowej z Wołodymyrem Zełenskim
Rynki reagują na słowa Trumpa. "Pesymistyczne perspektywy"
Rynki

"Zbyt twarda polityka USA będzie błędna"

Jego zdaniem rządy w regionie poszukują inwestycji zgodnych ze strategicznymi priorytetami USA, a głównymi beneficjentami będą prawdopodobnie międzynarodowe firmy zajmujące się rozwojem infrastruktury i wydobyciem surowców.

Aktywa związane z zasobami naturalnymi powinny osiągać lepsze wyniki, podobnie jak banki, jak ocenił z kolei Marko Papic, ekspert z firmy analitycznej BCA Research.

- Sektor prywatny w Ameryce Łacińskiej zmniejszył swoje zadłużenie, co może przynieść korzyści również instytucjom finansowym - powiedział.

Ostrzegł jednocześnie, że entuzjazm inwestorów zależy od tego, czy Trump nie przybierze zbyt agresywnej postawy.

- Błędem byłoby poleganie przez Stany Zjednoczone wyłącznie na twardym podejściu. To może wywołać negatywne reakcje związane z obawami o suwerenność. Miejmy nadzieję, że administracja Trumpa znajdzie jakiś kompromis - stwierdził analityk.

OGLĄDAJ: Nauczycielka i krzyż w śmieciach. Nowacka: każdy z nas ma poczucie, że to było beznadziejne
Nowacka

Nauczycielka i krzyż w śmieciach. Nowacka: każdy z nas ma poczucie, że to było beznadziejne
NA ŻYWO

Nowacka
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: skib/ams

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Giongi63/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
WenezuelabiznesAmeryka Południowa
Zobacz także:
Donald Trump podczas konferencji prasowej z Wołodymyrem Zełenskim
Trump dzieli zysk. Za pieniądze z ropy mają kupować "wyłącznie" amerykańskie produkty
Ze świata
Ćwiczenia amerykańskich żołnierzy (zdjęcie ilustracyjne)
Trump ogłasza ambitny budżet zbrojeniowy. "Wojsko marzeń"
Ze świata
dziecko smartfon shutterstock_2645310685
Chatbot miał doprowadzić do samobójstwa nastolatka. Właściciel Google'a zawarł ugodę
Tech
Donald Trump
Zakazuje dywidend, żąda inwestycji. Plan Trumpa na zbojeniówkę
Ze świata
praca biuro shutterstock_2572543283
Zmiany w wypłacie ekwiwalentu za urlop. Jest podpis prezydenta
Dla pracownika
Donald Tusk
Wstrzymana reforma. "Premier nie wie, o czym mówi"
Wiktor Knowski
shutterstock_2240508931
Co z ewakuacją Polaków? "Nikt nie wie, kto znajdzie się na liście"
Ze świata
Wenezuela ropa naftowa
USA chce sprzedawać wenezuelską ropę "bezterminowo"
Ze świata
Adam Glapiński
Rekordowa ilość złota. Tyle wynoszą rezerwy NBP
Pieniądze
warszawa miasto wieczor ludzie shutterstock_2703761903
"New York Times" poleca Warszawę
Turystyka
shutterstock_642096205
Pojechał do Czech i stracił tablice rejestracyjne. Wszystkiemu winien leasing
Moto
Dziecko przed komputerem
"Złoty standard bezpieczeństwa". Ważna zmiana na popularnej platformie
Tech
shutterstock_2701987557 Wenezuela-Maracaibo- Czwartek, 30 października 2025 r. Wenezuelscy milicjanci przemaszerowali na rzecz pokoju między Wenezuelą a Trynidadem i Tobago w mieście Maracaibo w Wenezueli.
Obstawili zakład na amerykańską inwazję na Wenezuelę. Bukmacher wygranych nie wypłaci
Ze świata
złoto
Tony złota Wenezueli i spór o miliardy. "Jawne piractwo"
Ze świata
Sieć energetyczna, prąd, energia elektryczna
Nowe zasady przyłączania do sieci energetycznych
Prawo
warszawa panorama shutterstock_2085556882
"Więcej wahania, większy nacisk". Rynek pod wpływem wojny
Nieruchomości
Groszek motylkowy, czyli klitoria ternateńska
"Magiczny" niebieski kwiat odmienia życie rolników
Ze świata
shutterstock_2402485723
"Nie mogli konkurować". Ponad 250 tysięcy złotych kary za zmowę cenową
Z kraju
shutterstock_2616036827
Allegro robi porządki. Sprzedaje swoją działalność w dwóch krajach
Z kraju
faktury shutterstock_2205886299
Koniec papierowych faktur. Nowe zasady dla polskich firm
Prawo
SMARTBrick lego
Nowe klocki Lego. Mogą "podkopywać to, co kiedyś było wielkie"
Tech
shutterstock_424107649 IKEA
Gigant meblowy zamyka duże sklepy. "Stawiamy na mniejszy format"
Ze świata
AdobeStock_573281782
Połowa Polaków zarabia poniżej tej kwoty
Pieniądze
Szef firmy Nvidia - Jensen Huang - i nowy chip Vera Rubin
Zapowiadają rewolucję technologiczną. "Gigantyczny skok wydajności"
Tech
osiedle mieszkania wroclaw shutterstock_2606026085
Popyt na mieszkania wraca. Co z cenami?
Nieruchomości
Donald Trump podczas konferencji prasowej z Wołodymyrem Zełenskim
Rynki reagują na słowa Trumpa. "Pesymistyczne perspektywy"
Rynki
shutterstock_2044480022
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Z kraju
Media antyspołecznościowe. Co poszło nie tak
Kolejny kraj zapowiada zakaz platform społecznościowych dla dzieci
TVN24
shutterstock_2593426625
Rzecznik MSZ o powrocie Polaków z Sokotry. "To będą komercyjne loty"
Turystyka
Donald Trump
To miał powiedzieć Trump. "My zatrzymamy ropę"
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica