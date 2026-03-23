USA ostrzegają Unię Europejską. "Są inni nabywcy"

Tankowiec LNG
Jak Iran blokuje cieśninę Ormuz? Jak USA próbują ją udrożnić? Animacja TVN24
Źródło: TVN24
Stany Zjednoczone ostrzegły Unię Europejską, że jeśli nie przyjmie umowy celnej z USA, to istnieje ryzyko utraty "korzystnego" dostępu do LNG - napisał dziennik "Financial Times".

Parlament Europejski zagłosuje w czwartek nad porozumieniem celnym zawartym przez amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa i przewodniczącą KE Ursulę von der Leyen w lipcu 2025 r. w szkockim Turnberry. UE zobowiązała się do obniżenia ceł na niektóre produkty rolne sprowadzane z USA do Europy.

"Financial Times" przypomniał, że porozumienie obejmuje również zobowiązanie ze strony UE do zakupu amerykańskiej energii o wartości 750 miliardów dolarów do 2028 r., w tym skroplonego gazu ziemnego (LNG), ropy naftowej i cywilnych technologii jądrowych.

"Nie tak korzystne"

Andrew Puzder, ambasador USA przy UE, powiedział dziennikowi, że energetyczny aspekt umowy handlowej będzie zagrożony, jeśli Unia podejmie próbę zmiany któregokolwiek z pozostałych warunków.

W ocenie Puzdera jeśli porozumienie nie zostanie wdrożone, to znaczy, że obie strony wrócą do punktu wyjścia. "Myślę, że Stany Zjednoczone nadal będą chciały prowadzić interesy z Europą, ale same warunki mogą nie być tak korzystne. Otoczenie z pewnością nie będzie tak sprzyjające. I... są inni nabywcy" - powiedział amerykański ambasador cytowany przez "Financial Times".

Głosowanie w europarlamencie

Głosowanie w PE nie kończy procesu przyjmowania dokumentu przez UE. Jeśli europarlament poprze w głosowaniu porozumienie, to w następnym kroku ruszą negocjacje międzyinstytucjonalne między PE, państwami członkowskimi w ramach Rady UE i Komisją Europejską w sprawie ostatecznego kształtu porozumienia.

Opracowała Alicja Skiba

Źródło: PAP, "Financial Times"

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Bliski WschódKonflikt na Bliskim WschodzieUSAUnia EuropejskaLNG
