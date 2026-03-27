Pentagon nie zamierza opublikować Global Posture Review, czyli kluczowego dokumentu określającego priorytety wojskowe USA i planowane rozmieszczenie sił za granicą - podaje Politico.
Jak zaznacza portal, który powołuje się na czterech urzędników NATO i USA, decyzja ta pozbawia zarówno Kongres, jak i sojuszników w NATO podstawowego narzędzia do planowania własnych budżetów obronnych i oceny amerykańskiej polityki wojskowej.
Politico pisze, że zamiast publikacji formalnego dokumentu administracja zamierza prowadzić "bardziej nieformalne rozmowy", twierdząc, że dostarczyła wystarczających informacji w dokumentach strategicznych - Strategii Bezpieczeństwa Narodowego i Narodowej Strategii Obronności, wskazujących na przesunięcie priorytetu na półkulę zachodnią.
Decyzja wpisuje się w schemat działania administracji Donalda Trumpa, która regularnie informowała sojuszników i Kongres o decyzjach wojskowych dopiero po fakcie - od operacji na łodziach na Karaibach po ataki na Iran.
- Największa prośba z naszej strony to o przewidywalność - powiedział Politico natowski urzędnik wojskowy. - Zdajemy sobie sprawę, że musimy wziąć na siebie znacznie większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo i robimy to. Ale potrzebujemy przewidywalności - dodał.
Reakcje na decyzję Pentagonu
Niektórzy kongresmeni już wcześniej narzekali na brak konsultacji z Kongresem decyzji o wycofaniu brygady USA z Rumunii. W reakcji na ten ruch, w corocznym planie wydatków Pentagonu (NDAA), Kongres uchwalił przepisy zabraniające Pentagonowi redukcji liczby żołnierzy stacjonujących lub rozmieszczonych w Europie poniżej 76 tysięcy na okres dłuższy niż 45 dni.
Europejscy dyplomaci wskazują na "stres", jaki niepewność dotycząca amerykańskich planów rozmieszczenia sił wywołuje wśród rządów i planistów wojskowych. Niemieccy urzędnicy, których kraj gości największą liczbę amerykańskich żołnierzy w Europie, zgodzili się na stopniowe zmniejszanie obecności, ale pod warunkiem koordynacji z niemieckimi planami rozbudowy własnych zdolności. Jak dotąd - mimo nacisków podczas wizyty ministra obrony RFN Borisa Pistoriusa w Waszyngtonie latem ubiegłego roku - niewiele było widocznych konsultacji.
Generał Alexus Grynkewich, szef Dowództwa Europejskiego i naczelny dowódca sił sojuszniczych NATO w Europie (SACEUR), zeznał 12 marca przed senacką komisją ds. sił zbrojnych, że europejscy sojusznicy powinni być zdolni do przejęcia wiodącej roli w konwencjonalnej obronie kontynentu "do 2035 roku", jednak jasno opowiadał się za pozostawieniem dotychczasowego poziomu sił USA w Polsce i w całej Europie.
Jednocześnie przestrzegał, że po zakończeniu wojny z Ukrainą 500 tysięcy zahartowanych w boju rosyjskich żołnierzy może zostać przegrupowanych, stanowiąc potencjalne zagrożenie militarne dla NATO.
Podobnie w Kongresie zeznawał też wiceminister obrony ds. politycznych Elbridge Colby. Odpowiadając na pytania kongresmenów mówił, że USA utrzymają poziom sił w Polsce.
Niezadowolenie w Kongresie
Z decyzji Pentagonu niezadowoleni są też kongresmeni, w tym republikanie. - Zawsze dobrze jest mieć dodatkowe informacje od administracji - powiedział republikański senator z Dakoty Południowej Mike Rounds, członek senackiej Komisji ds. Wywiadu. - Ale jeśli nie, to i tak musimy wykonywać swoją pracę - dodał.
Demokraci jednak twierdzą, że wzmacnia to poczucie, że Biały Dom i Pentagon zachowują się, jakby stały ponad prawem.
- Ta administracja jest tak nieprzejrzysta we wszystkim, że komisji trudno jest wypełniać jej obowiązki nadzorcze - powiedziała demokratyczna senator z New Hampshire Jeanne Shaheen, członkini komisji spraw zagranicznych Senatu. - Musimy zdobyć te informacje, a obywatele naszego kraju muszą zrozumieć, jaka jest ich strategia, ponieważ jak dotąd nie jest ona jasna - dodała.
Źródło: PAP, Politico
