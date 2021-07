Media: USA i Niemcy zawarły wstępne porozumienie w sprawie Nord Stream 2

Agencja Associated Press podała, że Stany Zjednoczone i Niemcy zawarły wstępne porozumienie w sprawie sporu dotyczącego gazociągu Nord Stream 2. Kraje te zobowiązały się do podjęcia działań przeciwko Rosji, jeśli użyje ona gazociągu do zaszkodzenia Ukrainie lub innym krajom Europy Wschodniej - przekazała z kolei agencja Reutera.