Amerykanie mają nowy plan. Europa powiedziała "nie"

Rosja i USA porozumiały się w sprawie dostarczenia 300 tysięcy ton oleju napędowego. Relacja Michała Sznajdera Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: SHAWN THEW/PAP/EPA

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Stany Zjednoczone złożyły propozycje państwom europejskim, aby odmroziły i przekazały do specjalnego funduszu nadzorowanego przez Waszyngton część rosyjskich aktywów państwowych. Zostały one zamrożone po inwazji Moskwy na Ukrainę. Posunięcie to miałoby pomóc we wznowieniu rozmów pokojowych - podał w środę "Financial Times", powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

Sprzeciw Europy

Jak informuje "FT" europejscy przedstawiciele odrzucili propozycję złożoną przez specjalnych wysłanników USA - Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Plan ten wywołał obawy dotyczące sposobu, w jaki Waszyngton wywiera presję na Władimira Putina, aby zakończył wojnę.

Według "Financial Times", po tym jak Putin rozpoczął w lutym 2022 r. szeroko zakrojoną inwazję na Ukrainę, rządy zachodnie zamroziły rosyjskie aktywa państwowe o wartości około 260 miliardów euro, przy czym większość środków znajdowała się w UE.

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Unia Europejska i inne państwa Grupy Siedmiu (G7) przeznaczyły przychody wygenerowane przez zamrożone aktywa na wsparcie finansowe Ukrainy, unikając jednocześnie ogólnego transferu kapitału rosyjskiego. Jak podaje "FT", Ukraina otrzymała 45 mld euro pożyczki od krajów G7, zabezpieczonej odsetkami od zamrożonych aktywów.

Przywódcy europejscy zobowiązali się również do wykorzystania tych środków na sfinansowanie odbudowy Ukrainy, jeśli Rosja nie zapłaci reparacji wojennych. Według "FT", każda decyzja UE o odmrożeniu aktywów wymagałaby jednomyślnej zgody 27 państw członkowskich, co utrudniłoby realizację tej propozycji.