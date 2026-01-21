Logo TVN24
Ze świata

Media: spór o Grenlandię jest zły dla Ukrainy

Donald Trump i Wołodymyr Zełenski w Mar-a-Lago
Trump: w sprawie Grenlandii coś wypracujemy
Źródło: Reuters/TVN24
Europejski sprzeciw wobec prób przejęcia Grenlandii przez Donalda Trumpa oraz tworzenie Rady Pokoju opóźniły ogłoszenie pakietu gospodarczego wsparcia dla Ukrainy - zaznacza dziennik "Financial Times".

"Planowane ogłoszenie wartego 800 mld dolarów pakietu, który ma zostać uzgodniony między Ukrainą, Europą i Stanami Zjednoczonymi na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, zostało opóźnione" - przekazał brytyjski dziennik, powołując się na sześciu urzędników.

"Nikt nie ma teraz ochoty na urządzanie wielkiego widowiska wokół porozumienia z Trumpem" - powiedział jeden z urzędników, cytowany przez "FT".

Dodał, że spory dotyczące Grenlandii i Rady Pokoju przyćmiły wcześniejszy nacisk na kwestie związane z wojną Rosji przeciwko Ukrainie.

Czytaj też: Zełenski nie wyklucza przyjazdu do Davos. Stawia warunek

Ukraina musi poczekać

Napięcia wokół Grenlandii zakłóciły negocjacje w sprawie pakietu dla Ukrainy, a Stany Zjednoczone nie wysłały swojego przedstawiciela na kluczowe spotkanie, które odbyło się w poniedziałek wieczorem. Mimo to - zdaniem "FT" - pakiet nie został bezterminowo odłożony na półkę i może zostać podpisany w późniejszym terminie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Protesty przeciwko ICE w pierwszą rocznicę zaprzysiężenia Donalda Trumpa, Atlanta
Raport: to nie USA najbardziej zyskują wpływy dzięki Trumpowi
TVN24
Donald Trump
Trump wygłosi przemówienie w Davos. Kiedy i gdzie je oglądać?
TVN24
ropa paliwo shutterstock_1719908851_S
Kluczowy raport i słowa prezydenta. Burzliwy dzień na rynkach ropy
Rynki

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział we wtorek, że uda się do Davos tylko wtedy, gdy dokumenty dotyczące gwarancji bezpieczeństwa ze strony USA i planu dobrobytu będą gotowe do podpisania - podkreśliła agencja Reutera.

Tegoroczna, 56. edycja Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) w Davos odbywa się pod hasłem "Duch dialogu" i potrwa do piątku. Organizowane od 1971 r. Forum to jeden z najbardziej prestiżowych szczytów gospodarczo-politycznych na świecie. Uczestniczą w nim liderzy polityczni, w tym prezydenci i premierzy, a także przedstawiciele świata biznesu, nauki i kultury.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT

