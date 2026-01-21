Media: spór o Grenlandię jest zły dla Ukrainy

Trump: w sprawie Grenlandii coś wypracujemy Źródło: Reuters/TVN24

"Planowane ogłoszenie wartego 800 mld dolarów pakietu, który ma zostać uzgodniony między Ukrainą, Europą i Stanami Zjednoczonymi na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, zostało opóźnione" - przekazał brytyjski dziennik, powołując się na sześciu urzędników.

"Nikt nie ma teraz ochoty na urządzanie wielkiego widowiska wokół porozumienia z Trumpem" - powiedział jeden z urzędników, cytowany przez "FT".

Dodał, że spory dotyczące Grenlandii i Rady Pokoju przyćmiły wcześniejszy nacisk na kwestie związane z wojną Rosji przeciwko Ukrainie.

Ukraina musi poczekać

Napięcia wokół Grenlandii zakłóciły negocjacje w sprawie pakietu dla Ukrainy, a Stany Zjednoczone nie wysłały swojego przedstawiciela na kluczowe spotkanie, które odbyło się w poniedziałek wieczorem. Mimo to - zdaniem "FT" - pakiet nie został bezterminowo odłożony na półkę i może zostać podpisany w późniejszym terminie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział we wtorek, że uda się do Davos tylko wtedy, gdy dokumenty dotyczące gwarancji bezpieczeństwa ze strony USA i planu dobrobytu będą gotowe do podpisania - podkreśliła agencja Reutera.

Tegoroczna, 56. edycja Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) w Davos odbywa się pod hasłem "Duch dialogu" i potrwa do piątku. Organizowane od 1971 r. Forum to jeden z najbardziej prestiżowych szczytów gospodarczo-politycznych na świecie. Uczestniczą w nim liderzy polityczni, w tym prezydenci i premierzy, a także przedstawiciele świata biznesu, nauki i kultury.

