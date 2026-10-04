Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Umowa z Łukoilem w tle rozmów o Ukrainie. "Stanowi zachętę dla Trumpa"

|
Władimir Putin na spotkaniu z wysłannikami Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem (5 września 2026 roku)
Amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner spotkali się w Moskwie z Władimirem Putinem
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: MIKHAIL METZEL/PAP/EPA
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Rosja miała zaproponować sprzedaż części aktywów koncernu Łukoil podczas rozmów z wysłannikami USA na temat zakończenia wojny w Ukrainie - podał "New York Times". Jak dodał, na ewentualnej transakcji mogliby skorzystać biznesmeni powiązani z amerykańskimi negocjatorami.

Według trzech źródeł dziennika "New York Times" Władimir Putin podjął temat umowy sprzedaży części Łukoilu podczas spotkania ze Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem w Moskwie 5 września. Przedstawiał porozumienie w tej sprawie jako sposób na okazanie przez USA dobrej woli. 

Jak podał "NYT", o zawarcie porozumienia w sprawie sprzedaży zagranicznych aktywów Łukoilu zabiegają m.in.:

  • amerykański inwestor Todd Boehly, który przekazał 2 mln dolarów na cele polityczne Trumpa,
  • dwa podmioty biznesowe z Bliskiego Wschodu,
  • agencja rządowa USA (DFC).
"Konsekwencje wojny wracają tam, gdzie ta wojna się zaczęła"
Dowiedz się więcej:

"Konsekwencje wojny wracają tam, gdzie ta wojna się zaczęła"

TVN24

Zakres umowy

Umowa nie została dotąd sfinalizowana i wymaga zatwierdzenia przez USA i Rosję. Ma dotyczyć szerokiego wachlarza aktywów Łukoilu na całym świecie - podał "New York Times". Są wśród nich pola naftowe w Kamerunie, rafinerie w Europie i stacje paliwowe w amerykańskim stanie New Jersey. 

Jak podkreślił dziennik, ważną rolę odgrywają rafinerie rosyjskiego koncernu w Holandii, Bułgarii i Rumunii, ponieważ produkują olej napędowy i paliwo lotnicze, których dostawy na światowe rynki zostały zakłócone przez wojnę USA i Izraela z Iranem. Wojna "wywindowała ceny i stanowi zachętę dla Trumpa, by poprzeć umowę, która dałaby USA większy dostęp do energii" - napisał "NYT".

W tym roku Łukoil wycenił wartość swoich międzynarodowych aktywów na ok. 20 mld dolarów.  

Niedobory paliw w Rosji. Stacje wprowadzają limity
Dowiedz się więcej:

Niedobory paliw w Rosji. Stacje wprowadzają limity

Powiązania z otoczeniem Trumpa

Gazeta zacytowała oświadczenie przedstawiciela DFC (Development Finance Corporation), który ocenił, że umowa w sprawie Łukoilu zwiększyłaby bezpieczeństwo energetyczne USA i obniżyła ceny energii dla zwykłych Amerykanów. 

Wśród dwóch bliskowschodnich podmiotów zainteresowanych transakcją jest katarski konglomerat kontrolowany przez braci Mutaza i Rameza al-Chajjatów, którzy uczestniczyli w inauguracji prezydentury Trumpa i mają powiązania biznesowe z Ivanką Trump i jej mężem, Jaredem Kushnerem. 

Drugi podmiot to fundusz inwestycyjny z siedzibą w Dubaju, kontrolowany przez szejka Tahnuna bin Zajeda al-Nahjana. Kontroluje on inny fundusz, który wykupił znaczną część udziałów w kryptowalutowej spółce Trumpów - World Liberty. 

Nagły zwrot Trumpa. "To nigdy nie było na stole"
Dowiedz się więcej:

Nagły zwrot Trumpa. "To nigdy nie było na stole"

Powiązania biznesowe w cieniu negocjacji pokojowych

Witkoff i Kushner przekonują, że szansa na odbudowę relacji gospodarczych z Zachodem może skłonić Putina do pójścia na kompromis w sprawie zakończenia wojny przeciw Ukrainie - napisał dziennik. Dodał, że "administracja USA sygnalizowała w ostatnim czasie, że jest otwarta na zawarcie umów z Rosją przed zakończeniem wojny, aby pokazać, że zależy jej na resecie w relacjach z Moskwą". 

Według źródeł "NYT" porozumienie w sprawie Łukoilu miałoby być jedną z takich umów. 

Nic nie wskazuje na to, by Witkoff i Kushner mieli skorzystać na jej zawarciu - przyznała gazeta. Zauważyła jednak, że sytuacja ta ujawniła bliskość powiązań geopolitycznych, personalnych i biznesowych wokół zakończenia wojny w Ukrainie.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
RosjaUSAWojna w Ukrainie
Zobacz także:
Serwerownia AI
Mieszkańcy mówią "nie" centrom danych. Globalny problem
Tech
Protest w Madrycie w Hiszpanii
Fala protestów w całym kraju. Hiszpanie chcą strajku generalnego
Nieruchomości
Arabia Saudyjska wznowiła pracę rurociągu Wschód–Zachód (zdjęcie satelitarne)
Atak i "jeden z największych kryzysów". Duży kłopot z ropą
Alicja Skiba, Katarzyna Korzeniowska
ulica droga samochody shutterstock_1164370045
Kolejne dobre wiadomości dla kierowców. "Nawet o trzydzieści groszy taniej"
Pieniądze
Hawana, Kuba
Brak prądu sparaliżował dostawy wody. Problem dotyka milionów osób
Ze świata
Lotto
Ogromna kumulacja w Lotto
Pieniądze
komputer cyberatak
Wyciekły dane z popularnego serwisu turystycznego
Z kraju
FLAGI KANADA USA shutterstock_2824959545
Rezygnują z amerykańskich produktów. "Bojkot zmienił się w przyzwyczajenie"
Ze świata
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2743758597
Czy nadchodzi zwrot na rynku ropy? Wystarczy jeden ruch
Rynki
Radosław Sikorski, Marcin Kierwiński
Polityczna burza trwa. "To się nie składa intelektualnie"
Pieniądze
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
Inwestowanie bez podatku Belki. Tak mają działać konta OKI
Pieniądze
buenos aires argentyna shutterstock_2549145183
Argentyna liczy na miliardy do budżetu. Sięga po nietypowe rozwiązanie
Ze świata
ropa naftowa baryłka paliwo
Europa płaci wysoką cenę za zależność od ropy. Ekspertka alarmuje
Pieniądze
Donald Trump
Nagły zwrot Trumpa. "To nigdy nie było na stole"
Ze świata
shutterstock_2117281391
Kolejny milioner w Polsce. Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
onlyfans shutterstock_2069005310
"Kobieta staje się czymś w rodzaju mięsa"
Monika Winiarska
tankowanie benzyna stacja paliwo
Weekend na stacjach paliw. Tyle zapłacimy za tankowanie
Pieniądze
Karol Nawrocki
"Albo nie czyta projektów, albo bezczelnie kłamie"
Fakty po faktach
Karol Nawrocki
Nawrocki apeluje do Tuska. "Dzisiaj cała Polska już wie"
Z kraju
Donald Trump
Trump: Europa właśnie zgodziła się. Macron: uwolnienie rozpocznie się natychmiast
Ze świata
paliwo stacja paliw shutterstock_2218246265
Ceny paliw po przywróceniu programu. Ile zapłacimy za tankowanie?
Pieniądze
Angela Merkel i Gerhard Schroeder
Były kanclerz Niemiec w radzie rosyjskiego oddziału wielkiej sieci
Ze świata
telefon, bankomat, smartfon
Przerwy w przelewach i działaniu aplikacji. Ważne komunikaty największych banków
Pieniądze
Biały Dom
"To nie przyniosłoby nikomu korzyści, a podważyłoby nasze zaufanie do Stanów Zjednoczonych"
Ze świata
shutterstock_2606136503
Nowy podatek. Orlen podał szacunki
Pieniądze
Kreml, Moskwa, Rosja
Rosja ujawnia plan na wojnę z Ukrainą. "Całkowite wstrzymanie"
Ze świata
shutterstock_2596650825 (1)
Tańsze paliwa. Słony rachunek
Pieniądze
Donald Tusk
Tusk: rekordowo rzadko słychać płacz
Pieniądze
Stacja benzynowa paliw tankowanie
Maksymalne ceny paliw. Oto nowe limity
Pieniądze
Scott Bessent
Silny cios w sieć "bankowości cienia". "Likwiduje infrastrukturę finansową"
Pieniądze
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica