Ze świata Media: Pentagon opóźnia dostawy pocisków Patriot do Ukrainy Oprac. Wiktor Knowski |

Media: Pentagon opóźnia dostawy pocisków Patriot do Ukrainy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: `bundeswehr/Nurgün Ekmekcibasi

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Dostawy zaprojektowanych i wyprodukowanych w USA pocisków PAC-3 oraz PAC-2, za które płacą zachodni sojusznicy Kijowa, zostały wstrzymane przez sekretarza obrony Pete'a Hegsetha - przekazało dziennikowi "Financial Times" dwóch ukraińskich urzędników oraz trzecia osoba znająca kulisy sprawy.

Ponieważ pociski Patriot są produktem amerykańskim, Waszyngton musi formalnie wyrazić zgodę na ich eksport oraz reeksport, również w przypadku, gdy rakiety pochodzą z arsenałów państw europejskich.

- Niezwykle ważne jest, aby Ameryka autoryzowała przekazanie pocisków do systemów Patriot, za które nasi partnerzy już zapłacili - oświadczył w niedzielę Wołodymyr Zełenski.

Ukraina czeka na dostawy pocisków Patriot

W poniedziałkowym wystąpieniu do narodu prezydent Zełenski ostrzegł, że według danych ukraińskiego wywiadu, Rosjanie przygotowują nowe uderzenia. - Istotne jest, aby Stany Zjednoczone oraz inne państwa, od których zależy dostawa pocisków przeciwrakietowych chroniących nasze miasta i infrastrukturę, również wzięły te ostrzeżenia pod uwagę - podkreślił.

Opóźnienia w dostawach rakiet Patriot zbiegają się w czasie z nasilającymi się u progu zimy rosyjskimi atakami powietrznymi na ukraińskie miasta i infrastrukturę krytyczną. Jak wskazują przedstawiciele władz, puste wyrzutnie Patriotów oznaczają, że niemal każdy pocisk balistyczny wystrzelony przez Rosję dociera do celu na terytorium Ukrainy.

Zaległa pula pocisków PAC-3 - najskuteczniejszego środka obrony Ukrainy przed rosyjskimi rakietami balistycznymi - obejmuje osiem sztuk zaplanowanych na dostawy we wrześniu, 10 w październiku i 10 w listopadzie, a także kolejne 12 przewidzianych na grudzień. Według urzędników oraz osoby zaznajomionej ze sprawą żadna z tych czterech partii nie uzyskała jeszcze zgody na wysyłkę.

Kijów "od niemal miesiąca czeka na podpis Hegsetha"

Jak podał jeden z ukraińskich urzędników, Ukrainie przydzielono również około 20 dodatkowych pocisków starszego typu PAC-2, które także czekają na zatwierdzenie dostawy.

Prezydent Ukrainy informował pod koniec października, że Kijów "od niemal miesiąca czeka na podpis pana Hegsetha pod zgodą na przekazanie rakiet do systemów Patriot oraz NASAMS". NASAMS to zestaw rakietowy ziemia-powietrze średniego zasięgu produkowanych wspólnie przez amerykański koncern RTX (dawniej Raytheon) oraz norweską grupę Kongsberg.

Dwaj ukraińscy urzędnicy oraz trzecie źródło potwierdzili, że pociski do systemów NASAMS otrzymały już stosowną zgodę, a jeden z rozmówców przekazał, że są one "w drodze" do Ukrainy.

Poproszony przez "Financial Times" o komentarz w sprawie uzbrojenia rzecznik Pentagonu stwierdził jedynie: "Polityka Departamentu Wojny dotycząca wsparcia dla Ukrainy nie uległa zmianie", odmawiając odpowiedzi na dalsze pytania.

Produkcja Patriotów w Ukrainie

Według strony ukraińskiej w Pentagonie utknęła również odrębna procedura dotycząca przyznania Kijowowi licencji na własną produkcję pocisków przechwytujących do systemów Patriot. Donald Trump zapowiedział w lipcu w rozmowie z Zełenskim, że udzieli zgody na wytwarzanie tej amerykańskiej broni. - Damy im prawo do produkcji Patriotów, pokażemy im, jak to robić - mówił wówczas.

Hegseth podpisał wprawdzie porozumienie w tej sprawie, lecz dokument został skierowany do dalszej analizy przez podsekretarza obrony ds. zakupów i zaopatrzenia Michaela Duffeya - przekazali ukraiński urzędnik oraz osoba znająca sprawę. Przyczyny tego kroku nie były od razu jasne.

- Departament Wojny prowadzi szereg równoległych działań mających na celu przyspieszenie transatlantyckiej współpracy przemysłowej w zakresie systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej Patriot z partnerami europejskimi oraz Ukrainą i kontynuuje te prace do dziś - oświadczył przedstawiciel Pentagonu.

Zełenski przyznał, że pierwsze pociski zeszłyby z linii produkcyjnych prawdopodobnie dopiero za kilka lat, ale wydanie zgody już teraz wysłałoby silny sygnał wsparcia i pozwoliło rozpocząć czasochłonny proces uruchamiania zakładów.

Systemy Patriot należą do nielicznych rodzajów zachodniego uzbrojenia dostępnych dla Ukrainy, które są zdolne do przechwytywania rosyjskich pocisków balistycznych. Rakiety PAC-3 wykorzystują technologię bezpośredniego trafienia kinetycznego (hit-to-kill), niszcząc cel energią zderzenia, podczas gdy starsze PAC-2 wyposażone są w głowicę odłamkową, która detonuje w pobliżu celu, rażąc go chmurą odłamków.

Ochłodzenie relacji na linii Kijów-Waszyngton

Amerykańskie opóźnienia następują w momencie gwałtownego pogorszenia relacji między Zełenskim a Trumpem. W ostatnich tygodniach prezydent USA zarzucał stronie ukraińskiej brak woli zakończenia wojny i sugerował, że w Kijowie potrzebny jest "nowy prezydent". Trump skarcił też Zełenskiego za rzekomą niewdzięczność wobec USA oraz za ataki na rosyjskie rafinerie ropy naftowej, obwiniając je o wzrost światowych cen surowca.

Z kolei Władimira Putina Trump nazwał "swoim przyjacielem", a po ubiegłotygodniowym spotkaniu z rosyjskim przywódcą w Chinach oświadczył, że Putin "wyraźnie zadeklarował chęć zakończenia wojny między Rosją a Ukrainą środkami dyplomatycznymi". Kilka godzin po słowach Trumpa rosyjskie pociski balistyczne uderzyły w centrum Krzywego Rogu - rodzinnego miasta Zełenskiego - zabijając siedmioletniego chłopca oraz pracownika służb medycznych i raniąc 58 osób.

Zełenski poinformował w zeszłym miesiącu, że w bieżącym roku Ukraina otrzymywała od USA średnio 12 pocisków Patriot miesięcznie, podczas gdy Rosja wystrzeliwuje każdego miesiąca około 150 rakiet balistycznych. Ukraiński przywódca zwrócił się do Trumpa o "pakiet zimowy" obejmujący 300 pocisków przechwytujących Patriot, lecz amerykański prezydent odmówił, powołując się na niskie globalne zapasy tej broni.

Prowadzona przez USA wojna w Iranie doprowadziła do dotkliwego niedoboru rakiet przechwytujących Patriot na całym świecie.

Karta przetargowa USA

Obserwowane w ostatnich miesiącach wstrzymywanie dostaw pocisków Patriot pogłębiło w Kijowie obawy, że administracja Trumpa wykorzystuje pomoc wojskową jako kartę przetargową, dążąc do szybkiego zawarcia porozumienia pokojowego, zanim w styczniu zbierze się nowy Kongres z większością demokratów.

Ukraińscy urzędnicy postrzegają te działania - wraz z niedawnymi ograniczeniami prędkości nałożonymi na system Starshield, czyli finansowaną przez Pentagon wojskową wersję sieci satelitarnej Starlink Elona Muska - jako element skoordynowanej strategii Waszyngtonu. Jej celem miałoby być wystawienie Kijowa na rosyjskie ataki i osłabienie jego pozycji negocjacyjnej, aby skłonić władze Ukrainy do ustępstw terytorialnych oraz innych koncesji na rzecz Moskwy.

Zełenski i inni przedstawiciele ukraińskich władz powtarzają, że Putin rozumie wyłącznie język siły i wzywają Waszyngton, by przeciwstawił się rosyjskiemu przywódcy, zamiast mu ustępować.

"Tylko połączenie kunsztu dyplomatycznego i realnej siły na polu bitwy może przynieść rezultat, którego wszyscy pragniemy: sprawiedliwy pokój" - napisał na X Kostiantyn Jelisiejew, były ambasador Ukrainy przy UE oraz doradca ds. polityki zagranicznej byłego prezydenta Petra Poroszenki. "Dyplomacja bez siły jest jak system Patriot bez pocisków przechwytujących" - dodał.

russia is using diplomacy to achieve what it has failed to achieve on the battlefield. Only a combination of diplomatic skill and real strength on the battlefield can produce the outcome we all want: a just peace. Diplomacy without strength is like Patriot without interceptors. — Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) November 20, 2026 Rozwiń