Ze świata Media: administracja USA szykuje nowe cła. Mają dotyczyć Unii Europejskiej i Chin Oprac. Alicja Skiba |

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Według doniesień mediów cła zostaną nałożone w ramach postępowań resortu handlu w sprawie nadwyżek mocy produkcyjnych i stosowanych przez inne państwa subsydiów dla przemysłu. Wysokość ceł nie jest jeszcze znana.

Urząd przedstawiciela USA ds. handlu zamierza użyć uprawnień z tytułu sekcji 301 ustawy o handlu, pozwalającej na wprowadzenie ceł w odpowiedzi na nieuczciwe praktyki handlowe.

Cła na towary z ponad 60 państw

Jeszcze w lipcu USA wprowadziły 10-12,5 procentowe cła na towary z ponad 60 państw w ramach tych uprawnień, choć wówczas podanym powodem było rzekome niewypełnianie przepisów o zakazie pracy przymusowej. Na UE nałożono wówczas 10-proc. cło, a na Chiny - 12,5 proc.

Cła z tytułu sekcji 301 i innych uprawnień mają na celu zastąpienie unieważnionych przez Sąd Najwyższy jeszcze w lutym taryf wprowadzonych w ramach ustawy IEEPA. Jak dotąd, cła nałożone na UE wciąż są na niższym poziomie niż ówczesne 15 proc. Porozumienie handlowe USA z UE wyznaczyło 15 proc. jako maksymalny pułap taryf.

Przedstawiciel USA ds. handlu Jamieson Greer dotąd konsekwentnie sygnalizował, że zamierza dotrzymać zobowiązań, jeśli UE również będzie wypełniać warunki porozumienia. 15 proc. to również poziom uzgodniony w rozmowach z Japonią i Koreą Płd.

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Kwestia rozejmu z Pusan

Według "Wall Street Journal", większy wzrost podatków importowych będzie dotyczyć produktów z Chin, bo ich nadwyżki produkcyjne i subsydia są szczególnie duże i stanowią problem globalny.

Nie jest jasne, czy takie cła naruszyłyby obowiązujący do stycznia tzw. rozejm z Pusan, w ramach którego oba mocarstwa zgodziły się na obniżenie astronomicznie wysokich nowych ceł do poziomu ok. 30 proc. po stronie USA i 10 proc. po stronie Chin. Chiny wówczas zgodziły się wstrzymać wprowadzenie nowych kontroli eksportu dotyczących minerałów krytycznych.