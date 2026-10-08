Ze świata Media: rekordowe zarobki za rejs przez cieśninę Ormuz. Ryzyko ataku w cenie Oprac. Jan Sowa |

Bartłomiej Ślak: cieśnina Ormuz jest pusta, wolna od statków Źródło zdj. gł.: Reuters

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Kapitanowie tankowców mogą otrzymać 100 tys. dolarów podstawowego wynagrodzenia i dodatkowe 50 tys. dolarów za przeprawę przez cieśninę Ormuz. Pozostałym członkom załóg, pochodzącym głównie z Indii, Filipin i Chin, oferuje się stawki od czterech do sześciu razy wyższe niż przed wojną - podała Al-Dżazira, powołując się na "Financial Times".

Jedna z agencji rekrutacyjnych w chińskiej prowincji Szantung oferuje marynarzom 25 tys. dolarów za rejs w obie strony - informował natomiast w poniedziałek "Wall Street Journal". Dla niższych rangą członków załogi to równowartość ponad rocznych zarobków.

Ryzyko ataku rośnie

Według przedstawicieli branży żeglugowej, z którymi rozmawiał Bloomberg, prawdopodobieństwo trafienia statku pociskiem lub dronem podczas rejsu wynosi obecnie jeden do 20.

Liczba irańskich ataków na tankowce osiągnęła najwyższy poziom od początku konfliktu na Bliskim Wschodzie. Brytyjska organizacja UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations), monitorująca bezpieczeństwo żeglugi, informowała w środę wieczorem o ofiarach ataku rakietowego na statek u północnych wybrzeży Kataru.

Ruch w cieśninie Ormuz

Armatorzy wydają od 30 do 40 mln dolarów na pojedynczy rejs w obie strony związany z transportem ropy w rejonie cieśniny - podał "Wall Street Journal". W ubiegłym tygodniu przez Ormuz przepłynęło zaledwie siedem jednostek wykrytych przez systemy monitorowania ruchu statków. To najmniej od lipca - wynika z danych firmy Kpler.

Aby utrudnić wykrycie statków, załogi wyłączają transpondery AIS, oświetlenie i telefony komórkowe. Jednostki poruszają się po ciemku, korzystając z jednego radaru, świateł latarni morskich i obserwacji wybrzeża. Pokłady zabezpiecza się workami z piaskiem, które mają ograniczać skutki uderzeń dronów i odłamków pocisków - podał Bloomberg.

Przed wojną przez cieśninę Ormuz przepływała około jedna piąta światowego zużycia ropy naftowej. Po wybuchu wojny ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem pod koniec lutego Iran zaczął atakować jednostki przemieszczające się bez jego zgody. W odpowiedzi USA wprowadziły blokadę morską irańskich portów i rozpoczęły eskortowanie części statków.