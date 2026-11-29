Ze świata Media: Iran miał wykorzystać Starlinki do ataków na USA. Musk był wściekły Oprac. Filip Czekała |

Pytania o zakłócenia w działaniu Starlinka Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: ATEF SAFADI/EPA/PAP

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28 lutego Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły bombardowanie Iranu. Teheran w odwecie również przeprowadził zmasowane ataki, wystrzeliwując pociski balistyczne i drony w kierunku amerykańskich baz wojskowych na całym Bliskim Wschodzie.

Iran korzysta, Musk się wścieka

Jak dowiedział się "Washington Post" od źródeł wewnątrz firmy Elona Muska, miliarder był wściekły, gdy dowiedział się o dwóch przypadkach nieautoryzowanego wykorzystania jego satelitarnej usługi internetowej.

Zespół Muska przekazał mu, że Iran wykorzystał system Starlink do wspierania działań militarnych przeciwko siłom USA. Wykorzystywanie przez Iran systemu Starlink do wspierania operacji wojskowych potwierdziły dziennikowi cztery osoby zaznajomione z tymi działaniami.

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Jedno ze źródeł przekazało gazecie, że latem przedstawiono szefowi Pentagonu tajne sprawozdanie dotyczące wojny, które zawierało krótką wzmiankę o wykorzystaniu przez Iran tej technologii do zapewnienia dowodzenia i kontroli nad siłami zbrojnymi oraz nadzorowania operacji z użyciem dronów uderzeniowych jednokrotnego użycia.

Prezydent Donald Trump i jego ludzie w chwili ataku na Iran Źródło zdjęcia: Biały Dom

USA wykroczyło poza swój pakiet

Musk dowiedział się też, że amerykańskie siły zbrojne wykorzystywały wersję Starlinka przeznaczoną dla wojska o nazwie Starshield do obsługi dronów kamikadze. - Problem polegał na tym, że wojsko korzystało z tańszego pakietu, który miał być przeznaczony wyłącznie do operacji naziemnych - powiedziała jedna z tych osób.

Jak podał "Washington Post", Pentagon opłacał abonament Starshield przeznaczony do użytkowania na ziemi, ale nie wykupił pakietu umożliwiającego korzystanie z systemu w powietrzu, który był pięciokrotnie droższy.

Źródła wypowiadały się w tekście anonimowo, obawiając się odwetu ze strony miliardera, stojącego na czele firmy SpaceX.

Starlinki są kluczowym narzędziem wojny

Dziennik zaznaczył, że niespełna dwa miesiące wcześniej Musk podjął kroki mające powstrzymać innego przeciwnika Stanów Zjednoczonych przed wykorzystywaniem Starlinka do prowadzenia działań wojennych.

W styczniu ukraińskie wojsko zwróciło się do Muska z prośbą, aby jego firma SpaceX ograniczyła możliwość korzystania z terminali komunikacyjnych. Ukraina zdobyła bowiem nagranie wideo oraz fizyczne szczątki rosyjskiego dalekosiężnego drona bojowego Italmas, wyposażonego w terminal Starlink zamontowany na skrzydle. Wówczas co najmniej dwóch menedżerów zostało zwolnionych w związku z przypadkami niewłaściwego wykorzystywania usługi - podała gazeta.

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W odpowiedzi na prośby Ukrainy SpaceX odcięło łączność terminalom Starlink poruszającym się po terytorium Ukrainy z prędkością przekraczającą 70 km/h. Firma współpracowała z ukraińskim wojskiem przy tworzeniu listy zatwierdzonych terminali satelitarnych, które zostały zwolnione z ograniczeń prędkości. "Te ujawnione informacje rzucają nowe światło na to, jak globalna sieć mobilnych urządzeń komunikacji satelitarnej należąca do Muska stała się jednym z kluczowych narzędzi współczesnej wojny" - podkreślił dziennik.

Gazeta zaznaczyła, że rząd Stanów Zjednoczonych ułatwiał sojusznikom, w tym ukraińskiemu wojsku oraz irańskim dysydentom, dostęp do systemów Starlink i Starshield.

Według gazety "New York Times" w styczniu Starlink udostępnił bezpłatny dostęp do internetu wszystkim osobom w Iranie posiadającym terminal, na tle wprowadzenia przez tamtejsze władze blokady internetu i brutalnych represji wobec mieszkańców protestujących przeciwko reżimowi.

Jednak również przeciwnicy USA znaleźli sposoby na wykorzystywanie Starlinka, i to w sposób, nad którym Musk nie jest w stanie sprawować kontroli - mimo że podejmował działania mające zapobiegać niewłaściwemu wykorzystywaniu tej technologii - czytamy na łamach "Washington Post".

SpaceX ani Elon Musk nie odpowiedzieli na prośby o komentarz w sprawie niewłaściwego wykorzystywania systemu.