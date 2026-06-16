Sala balowa będzie droższa. Nowe ustalenia

"Zawsze byliśmy przyjaciółmi". Wymiana zdań pomiędzy Meloni, Trumpem i Costą na szczycie G7 Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Prezydent Donald Trump zapewniał, że zgromadził 400 mln dolarów na budowę obiektu, a środki te pochodzą od darczyńców i od niego samego. Pod koniec marca zadeklarował, że amerykański podatnik nie zapłaci za realizację tego projektu nawet "10 centów".

Jednak z wewnętrznych szacunków wykonawcy, przygotowanych dla Białego Domu około trzech tygodni przed tymi zapewnieniami ze strony prezydenta, wynika, że koszty sięgną 600 mln dol., a ponad połowa tej sumy ma być pokryta z pieniędzy podatników - napisał dziennik "Washington Post".

Wypłaty ze środków publicznych

Już przed marcowymi zapowiedziami prezydenta rząd federalny zatwierdził kilkanaście płatności dla firmy Clark Construction, która nadzoruje realizację prac - podała gazeta. Z rejestru faktur wykonawcy wynika, że łączna wartość tych wypłat wyniosła dziesiątki milionów dolarów i były to środki publiczne.

Trump powtarzał, że projekt jest finansowany z pieniędzy prywatnych, ale jednocześnie czasami zaznaczał, że Secret Service oraz wojsko zapewnią dodatkowe środki bezpieczeństwa, nie podając jednak żadnych szczegółów dotyczących kosztów tych ulepszeń.

Wiadomo, że Secret Service zwróciła się o 1 mld dolarów z pieniędzy podatników na sfinansowanie wzmocnionych zabezpieczeń dla sali balowej oraz kompleksu Białego Domu. Ten plan spotkał się ze sprzeciwem części ustawodawców, w tym republikanów.

Z dokumentów przekazanych Białemu Domowi przez firmę Clark Construction wynika, że wewnętrzne szacunki kosztów były znacznie wyższe, niż sugerowali urzędnicy administracji w publicznych wypowiedziach i dokumentach składanych do sądu. Wskazują również na to, że już od chwili ogłoszenia projektu zakładano jego finansowanie w dużej mierze ze środków publicznych - czytamy.

"Bezpieczne i odpowiednie miejsce"

Biały Dom nie odpowiedział na pytania dotyczące wewnętrznych szacunków ani finansowania projektu z pieniędzy podatników. "Prezydent Trump oraz hojni amerykańscy patrioci finansują budowę sali balowej kwotą około 400 milionów dolarów, dzięki czemu powstanie bezpieczne i odpowiednie miejsce dla prezydentów na wiele przyszłych pokoleń" - napisał w oświadczeniu rzecznik Białego Domu, Davis Ingle.

Trump zapowiedział, że na terenie nowego obiektu ma znajdować się też bunkier i szpital, a na jego dachu - port dronowy. Według jego zapowiedzi sala balowa zostanie otwarta we wrześniu 2028 roku.

W minionym roku pod budowę sali balowej zburzono wschodnie skrzydło Białego Domu, które było historyczną siedzibą pierwszej damy i jej personelu.

Sąd przeciwny budowie

Budowa obiektu została wstrzymana pod koniec maja po tym, jak waszyngtoński sąd przychylił się do wniosku National Trust for Historic Preservation, organizacji non-profit. Wniosła ona o wydanie zabezpieczenia, zarzucając Donaldowi Trumpowi przekroczenie uprawnień poprzez zburzenie historycznego Wschodniego Skrzydła Białego Domu i rozpoczęcie budowy bez zgody Kongresu.

Decyzja sądu oznacza poważny cios dla Departamentu Sprawiedliwości, który był przeciwny wnioskowi o zabezpieczenie i bronił sali balowej jako dopuszczalnej zmiany, która modernizuje teren Białego Domu.

OGLĄDAJ: TVN24