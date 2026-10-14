Musk: za ograniczanie Starshieldów odpowiada Donald Trump. Media o reakcji Białego Domu
Elon Musk podkreślił w środę, że systemy Starshield są własnością rządu Stanów Zjednoczonych i pozostają pod jego kontrolą. Jak zaznaczył właściciel koncernu SpaceX, to amerykańskie władze podejmują decyzje dotyczące ewentualnych ograniczeń w ich funkcjonowaniu.
"Wszelkie decyzje dotyczące ograniczeń prędkości lub sposobu wykorzystywania systemów należą do sił zbrojnych USA, a ostatecznie do prezydenta Stanów Zjednoczonych" - napisał Musk na platformie X.
Musk rozróżnia Starshield i Starlink
Musk zaznaczył jednocześnie, że Starlink jest przeznaczony do zastosowań cywilnych oraz działań o charakterze obronnym. Według niego system nie może być wykorzystywany do prowadzenia ofensywnych operacji wojskowych.
Starlink i Starshield to odrębne rozwiązania rozwijane przez SpaceX. Starlink zapewnia satelitarny dostęp do internetu, natomiast Starshield jest systemem przygotowanym na potrzeby instytucji rządowych i wojska USA.
Oświadczenie Muska pojawiło się po informacjach o ograniczeniu funkcjonowania terminali Starlink, wykorzystywanych w Ukrainie.
Ukraińcy mówią o zakłóconych misjach
W nocy z wtorku na środę działanie części terminali Starlink w Ukrainie miało zostać ograniczone. Poinformował o tym Serhij Sternenko. Według niego problemy z łącznością wpłynęły na przebieg niektórych misji wojskowych.
Do sprawy odniósł się również Serhij Beskrestnow, doradca prezydenta Zełenskiego, który napisał na Telegramie, że ukraińskie siły obronne nie zostały wcześniej poinformowane o planowanych ograniczeniach.
"Nasze siły obronne nie otrzymały ostrzeżenia o takim ograniczeniu, co doprowadziło do niepowodzenia wielu misji" - przekazał.
Jego zdaniem sytuacja "nie może być przypadkiem" i ma związek z "obecną sytuacją polityczną". Nie przedstawiono jednak dowodów potwierdzających, że problemy techniczne były skutkiem świadomej decyzji politycznej.
Media: Biały Dom zaprzecza
Urzędnicy z Białego Domu twierdzą, że nie mają kontroli nad firmą SpaceX - podał portal Axios, powołując się na anonimowych rozmówców. Jedno ze źródeł w administracji Trumpa stwierdziło też, że zamierzają skontaktować się z firmą SpaceX, aby ustalić, co się stało.
Doniesienia po deklaracji Trumpa
Informacje o ograniczeniu działania Starlinka pojawiły się kilka dni po oświadczeniu Donalda Trumpa. Prezydent USA ogłosił w piątek, 9 października, że zawarł z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem umowę paliwową dotyczącą natychmiastowej dostawy 300 tys. ton oleju napędowego na rynek światowy, w tym amerykański.
Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia, że porozumienie paliwowe oraz problemy z funkcjonowaniem terminali Starlink w Ukrainie są ze sobą powiązane.
Równolegle prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował we wtorek, że Kijów nie otrzymał od partnerów ostrzeżenia przed rosyjskim atakiem balistycznym na stolicę. W wyniku uderzenia ucierpiała infrastruktura cywilna.