Media: balony ze śmieciami z Korei Północnej wywołały opóźnienia w ruchu lotniczym

- Pracujemy nad tym, aby od 1 stycznia zlikwidować pobór składki od sprzedaży między innymi nieruchomości. To z całą pewnością wejdzie w życie, to zostało już wpisane dla wykazu prac rządu – powiedział w czwartek minister finansów Andrzej Domański. Przekazał również, co z podwyżką zasiłku pogrzebowego.