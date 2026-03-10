Jedna z największych rafinerii świata zamknięta

Trump zagroził atakami na irańskie elektrownie w razie blokady cieśniny Ormuz Źródło: Reuters

Od 28 lutego, gdy USA i Izrael rozpoczęły ataki na Iran, władze w Teheranie odpowiadają uderzeniami w amerykańskie interesy w regionie, ale także w infrastrukturę cywilną w państwach regionu Zatoki Perskiej, szczególnie energetyczną i lotniskową.

Rafineria Ruwais, zarządzana przez państwową spółkę Adnoc, musiała przerwać pracę, gdyż po ataku drona wybuchł pożar w strefie przemysłowej, gdzie znajduje się zakład - dowiedziała się agencja AFP od źródła zaznajomionego ze sprawą.

Konflikt uderza w przemysł naftowy

Wojna dotknęła wiele krajów regionu. W poniedziałek na skutek irańskiego ataku wybuchł pożar w kompleksie naftowym w mieście Ma’ameer w Bahrajnie. Pracę musiała również przerwać część saudyjskiego kompleksu Ras Tanura, zarządzanego przez koncern paliwowy Saudi Aramco. Obiekt ten znajduje się w mieście Rahima w Arabii Saudyjskiej.

Opracowała Alicja Skiba