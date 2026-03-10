Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Jedna z największych rafinerii świata zamknięta

Rafineria Ruwais
Trump zagroził atakami na irańskie elektrownie w razie blokady cieśniny Ormuz
Źródło: Reuters
Rafineria naftowa Ruwais w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zawiesiła we wtorek produkcję z powodu ataku drona w pobliżu zakładu - poinformowała agencja AFP.

Od 28 lutego, gdy USA i Izrael rozpoczęły ataki na Iran, władze w Teheranie odpowiadają uderzeniami w amerykańskie interesy w regionie, ale także w infrastrukturę cywilną w państwach regionu Zatoki Perskiej, szczególnie energetyczną i lotniskową.

Rafineria Ruwais, zarządzana przez państwową spółkę Adnoc, musiała przerwać pracę, gdyż po ataku drona wybuchł pożar w strefie przemysłowej, gdzie znajduje się zakład - dowiedziała się agencja AFP od źródła zaznajomionego ze sprawą.

Niebezpieczny "precedens". To zagroziłoby istnieniu państw Zatoki Perskiej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Niebezpieczny "precedens". To zagroziłoby istnieniu państw Zatoki Perskiej

Maciej Michałek

Konflikt uderza w przemysł naftowy

Wojna dotknęła wiele krajów regionu. W poniedziałek na skutek irańskiego ataku wybuchł pożar w kompleksie naftowym w mieście Ma’ameer w Bahrajnie. Pracę musiała również przerwać część saudyjskiego kompleksu Ras Tanura, zarządzanego przez koncern paliwowy Saudi Aramco. Obiekt ten znajduje się w mieście Rahima w Arabii Saudyjskiej.

OGLĄDAJ: Jacek Sasin w "Rozmowie Piaseckiego"
konrad piasecki

Jacek Sasin w "Rozmowie Piaseckiego"

konrad piasecki
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Alicja Skiba

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
Tagi:
Bliski WschódZjednoczone Emiraty ArabskieRopa naftowaIran
Zobacz także:
Roberts International Airport Monrovia Liberia
Tam w zeszłym roku było najwięcej katastrof lotniczych
Ze świata
pap_20240805_30A
Wiceszef Orlenu: zatrzymanie dostaw z Kataru bez wpływu na bezpieczeństwo Polski
Z kraju
Tak jest - Rafał Bruski
Prezydent Bydgoszczy o projekcie Nawrockiego: szukałem, nie ma żadnej kwoty
Z kraju
pap_20230311_0DN
G7 nie uruchomi rezerw. "Wszyscy są chętni ustabilizować rynek"
Ze świata
26310502
Doradca prezydenta przekonuje: nie spadnie ilość złota
Z kraju
Krzysztof Gawkowski
Nowy plan ochrony Polski w cyberprzestrzeni
Prawo
Policja w Kanadzie o najdziwniejszych zgłoszeniach na 911
Rodzice dziewczynki ciężko rannej w strzelaninie w kanadyjskiej szkole pozywają OpenAI
Tech
kamera shutterstock_2284241605
Branża filmowa chce większego wsparcia finansowego
Z kraju
Elon Musk
Kontrowersje wokół inwestycji Muska. Elektrownia dla AI wzbudza sprzeciw
Tech
Donald Tusk
Nawrocki zawetuje SAFE? Rzecznik prezydenta upomina Tuska
TVN24
Volkswagen, samochód, auto_shutterstock_2368705285
Gigant motoryzacyjny zlikwiduje 50 tysięcy miejsc pracy
Moto
SAFE
"Zero konkretów". Co wiadomo o prezydenckim programie SAFE?
Z kraju
Paliwo w Suwałkach
"Jest cień szansy". Kiedy spadną ceny na stacjach paliw?
Z kraju
bitcoin-16.jpg
Bitcoin zbliża się do maksymalnej podaży. Ostatni milion monet
Rynki
borsuk - Mike Mareen shutterstock_2190493457
Potężne pieniądze z SAFE. Na co mają być wydane
Łukasz Figielski
shutterstock_2739885301
Wojna odbiera im turystów. Kraj liczy miliardowe straty
Turystyka
Radosław Sikorski
Jadą mimo ostrzeżeń. Sikorski chce od nich pobierać opłaty
Prawo
Tankowce w porcie w Omanie
Gigant naftowy alarmuje w sprawie Cieśniny Ormuz
Ze świata
Pete Hegseth
Trafili na czarną listę. Teraz pozywają Pentagon
Tech
shutterstock_2145538693
Tak zareagował złoty na zwrot na rynku ropy
Rynki
Karol Nawrocki, Donald Tusk, Adam Glapiński
Dziś spotkanie na szczycie w sprawie "SAFE zero procent"
Z kraju
Ropa naftowa na razie drożeje
Ropa mocno spada. Rynki reagują na słowa Trumpa
Rynki
Piątkowski w "Rozmowie Piaseckiego"
Kryzys paliwowy "podetnie skrzydła" polskiej gospodarce, ale "mniej niż reszcie"
Z kraju
pap_20260114_1V6
Odbicie na Wall Street. Inwestorzy reagują na słowa Trumpa
Ze świata
shutterstock_2352296209
Orlen obniży ceny paliw
Pieniądze
Jednorazowy e-papieros
Rząd chce całkowitego zakazu sprzedaży tej używki
Prawo
Samochody droga korek
Skok cen ropy uderza w kierowców w całej Europie
Ze świata
Fakty po Faktach
Kryzys na rynku paliw. Ekonomista o trzech opcjach
Z kraju
shutterstock_1459151639_1
Ropa w górę, zbierają się ciemne chmury. "Nigdy tak bardzo nie chciałem się mylić"
Łukasz Figielski
Donald Trump
Trump o cenach ropy: mam plan, będziecie bardzo zadowoleni
Ze świata
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica